Ο βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) στο Σινά, στην Αίγυπτο, τουφέκισε αιγύπτιο χριστιανό και δύο μέλη φυλής, καταγράφεται σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο Telegram από την τζιχαντιστική οργάνωση.

Από τον Φεβρουάριο του 2018, ο αιγυπτιακός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας για να ξεριζώσει τους εξτρεμιστές του ΙΚ, ιδίως στην «Επαρχία του Σινά» και ειδικά στο βόρειο τμήμα της.

Το ανατριχιαστικό βίντεο διάρκειας 13 λεπτών που μεταφορτώθηκε το Σάββατο από την τζιχαντιστική οργάνωση, η οποία ευθύνεται για σειρά φρικαλεοτήτων, καταγράφει την εκτέλεση τριών ανδρών.

#ISIS executes an Egyptian Christian hostage it captured in #Egypt 3 month ago. Nabil Habashy was the founder of a church in Deer El Abed in #Sinai and was executed in retaliation for the cooperation between the #Coptic church and the #Egyptian army as the thugs called it. pic.twitter.com/E6KdRTCGw4

— مايكل منير (ن) (@MichaelMeunier) April 18, 2021