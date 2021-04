Ο DJ Mustard ισχυρίζεται ότι η προσωπική shopper του χρησιμοποίησε την πιστωτική του κάρτα για να αγοράσει μαρκάτα ψώνια αξίας 50 χιλιάδων δολαρίων για να κάνει φλεξ στο Instagram.

Ο παραγωγός δημοσίευσε μια σειρά από stories στο Instagram του, αποκαλώντας την «άπιστο» υπάλληλό του «κλέφτρα και ψεύτρα». Είπε ότι προσέλαβε την influencer ως προσωπική αγοράστριά του, αλλά ισχυρίζεται ότι χτον εξαπάτησε.

«Σήμερα ανακάλυψα ότι έτρεξε τις πιστωτικές μου κάρτες πάνω από 50 χιλιάδες αγοράζοντας πράγματα για τον εαυτό της!!! »

DJ Mustard Claims Personal Shopper Stole Over $50K, Spent It On Bags & Shoes pic.twitter.com/EGZqgYMJQY

— No Jumper (@nojumper) April 13, 2021