Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ κάνει το γύρο των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων με ανακοίνωσή της αναφέρεται λεπτομερώς στις συνθήκες της δολοφονίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η σκέψη μας στρέφεται στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους του. Θα αγωνιστούμε μαζί με τις Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας και όλους τους Έλληνες δημοσιογράφους για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η ανακοίνωση των ομοσπονδιών αναφέρεται ακόμα και στη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια το 2017.

#Greece Journalists’ Union of Athens Daily Newpapers (JUADN) expressed deep sorrow for the loss of journalist Giorgos Karaivaz. It is the second murder of a Greek journalist since 2010 when Sokratis Giolias, 37, was shot dead outside his home in Athens. https://t.co/BVuAYnKzMg

— EFJ (@EFJEUROPE) April 9, 2021