Clean Beauty: αυτές οι δύο λέξεις τον τελευταίο καιρό ακούγονται πιο εντατικά από ποτέ (ίσως όχι από εκείνη την μια λέξη που ακούγεται εντατικότατα τώρα!) και οι άνθρωποι της ομορφιάς λένε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο beauty trend αυτή τη στιγμή.

Το Clean Beauty, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, είναι η καθαρή ομορφιά. Πρόκειται, λοιπόν, για προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν τοξικά- βλαβερά συστατικά, δεν σταματά, όμως, εκεί καθώς το Clean Beauty έχει να κάνει πολύ και με το ethical κομμάτι, δηλαδή η ηθική με την οποία έχον φτιαχτεί τόσο ως προς τα συστατικά τους όσο και ως προς το κατά πόσο είναι φιλικά για το περιβάλλον.

Έννοιες όπως ανακυκλώσιμες και ανακυκλωμένες συσκευασίες σχετίζονται άμεσα με το Clean Beauty.

Πότε ακούσαμε για πρώτη φορά τον όρο του Clean Beauty

Το Clean Beauty έχει να κάνει με το παγκόσμιο κίνημα του wellness το οποίο ξεκίνησε προς το τέλος του 2014 και αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο trend που υπάρχει σε όλα τα πράγματα, από το wellness στην διατροφή μας, στην γυμναστική μας και πάει λέγοντας. Η έννοια δε, Clean Beauty εδραιώθηκε από το Goop της Gwyneth Paltrow. Ωστόσο, δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία η οποία να μας επιτρέπει να περιγράφουμε τα προϊόντα ως Clean Beauty γι’ αυτό και μιλάμε περισσότερο για κίνημα και τάση σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το bio.

Η αναπόφευκτη ερώτηση, λοιπόν, είναι πώς θα μπορείς να πεις αν ένα προϊόν είναι Clean Beauty; Η απάντηση είναι ότι τσεκάρεις συνήθως τι λείπει: no parabens, no silicone, no petrolium, όλα τα παραπάνω ως ενδείξεις κάνουν ένα προϊόν Clean Beauty.

Clean Beauty και Organic: είναι το ίδιο;

Η απάντηση είναι όχι! Ένα organic προϊόν έχει πιστοποίηση από κάποιον οργανισμό ότι τα συστατικά που χρησιμοποιούνται είναι οργανικά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μπορείς να βρεις μια κρέμα προσώπου το οποίο έχει στη σύνθεσή του τριαντάφυλλο το οποίο είναι φυσικό συστατικό (άρα το προϊόν χαρακτηρίζεται Clean Beauty) αλλά αυτό το τριαντάφυλλο να μην είναι πιστοποιημένο οργανικό, άρα να μην είναι organic.

Ένας άλλος συνειρμός που κάνουμε όταν σκεφτόμαστε ότι ένα προϊόν είναι Clean Beauty είναι ότι είναι και Vegan, αλλά δεν είναι απαραίτητο, καθώς το ένα μπορεί να υπάρχει χωρίς στο άλλο. Πιο συγκεκριμένα, vegan χαρακτηρίζεται ένα προϊόν που δεν έχει συστατικά που προέρχεται από ζώα. Το πιο σύνηθες είναι το lip balm το οποίο μπορεί να περιέχει τα πιο φυσικά και αγνά συστατικά αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να περιέχει και κερί μέλισσας. Σε αυτή την περίπτωση το προϊόν είναι σίγουρα Clean Beauty αλλά όχι Vegan.

Για να είναι ένα προϊόν Clean Beauty πρέπει να είναι Non Toxic και, φυσικά, Cruelty Free.

Ενώ όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά έρχονται και αλληλοκαλύπτονται και ένα προϊόν που είναι Clean Beauty δεν είναι απαραιτήτως και Vegan και Organic, δεν ισχύει το ίδιο με τον όρο του Non Toxic αφού το βασικό που χαρακτηρίζει τον όρο του Clean Beauty είναι πως τα προϊόντα που υπάρχουν κάτω από την ομπρέλα αυτή έχουν φυσικά και όχι τοξικά συστατικά. Παρακάτω η λίστα με τα συστατικά που θεωρούνται τοξικά:

-Parabens: είναι ένα γκρουπ συντηρητικών που βοηθούν να μην δημιουργούνται βακτήρια μέσα στα καλλυντικά. Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι τα parabens μιμούνται τα οιστρογόνα του οργανισμού μας και άρα μπορεί να προκαλέσουν θέματα στο αναπαραγωγικό μας κλπ. Ωστόσο, το ποσοστό των parabens είναι τόσο μικρό άρα δεν υπάρχει καμία έρευνα που να έχει πει ή αποδείξει ότι τα parabens δημιουργούν καρκινογέννεση.

-Phthalates και αρώματα: τα αρώματα υπάρχουν στα περισσότερα καλλυντικά και τα αρώματα δημιουργούν πολλές αλλεργίες. Να σημειωθεί ότι όλη αυτή η ανάγκη για το Clean Beauty δημιουργήθηκε α) από το κίνημα του wellness β) από την αύξηση της ακμής στους ενήλικες και γ) από τις αλλεργίες.

Να χρησιμοποιηθεί ένα άρωμα, χρησιμοποιούμε Phthalates που δημιουργούν διαταραχές στο ορμονικό μας σύστημα.

-SLS: είναι το συστατικό εκείνο που δημιουργεί αφρό στα προϊόντα και μας δίνει την αίσθηση ότι καθαρίζει καλύτερα. Βεβαίως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

-Φορμαλδεΰδη: ο λόγος που το χρησιμοποιούμε στα καλλυντικά είναι για να κάνει ένα πιο silky αποτέλεσμα.

-Πετρέλαιο/παραφίνη: είναι γνωστά ως μέσα ενυδάτωσης και χρησιμοποιούνται πολύ στις κρέμες και τα lip balm.

-Σιλικόνη: είναι επίσης βασικό συστατικό το οποίο δίνει στις κρέμες μια υπέροχη και πολύ smooth υφή ενώ βοηθά τα προϊόντα να απορροφηθούν πολύ γρήγορα (φέρε στο νου σου τα προϊόντα με φυσικά συστατικά τα οποία, από την άλλη, χρειάζεται να τρίψεις αρκετά προκειμένου να απορροφηθούν).

Η σιλικόνη δεν έχει κατηγορηθεί ότι προκαλεί ζητήματα υγείας ενώ επιπλέον έχει υψηλό μοριακό βάρος που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εισχωρήσει μέσα στην επιδερμίδα. Πού έγκειται, λοιπόν, το πρόβλημα; Δημιουργείται ένα φιλμ ανάμεσα στο δέρμα και την σιλικόνη που βοηθά να αναπτύσσονται μικρόβια.

Με πληροφορίες από το Tlife.