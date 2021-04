Ένα φοβερό τέρμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι συμπαίκτες του Τόμας Ντιλέινι, στην προπόνηση της Δανίας ενόψει του αγώνα με την Αυστρία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο παίκτης της Ντόρτμουντ φαίνεται πως «έκλεψε» λίγη από την τεχνική του Χάαλαντ και την χρησιμοποίησε απέναντι στον συμπατριώτη τερματοφύλακα του.

Πιο αναλυτικά, η μπάλα στρώθηκε στον νεαρό που πλάσαρε, με το σουτ του σε πρώτο χρόνο να σταματά στον κίπερ και σε δεύτερο να μαγεύει τους παρευρισκόμενους στον αγωνιστικό χώρο, πετυχαίνοντας ένα μαγευτικό γκολ με «ψαλιδάκι-σκορπιό».

Η αντιδράσεις, δε, όσων βρεθήκανε εκεί, ήταν ακόμα καλύτερες, αφού δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.

Borussia Dortmund’s Thomas Delaney put a scorpion kick in the top corner in Denmark training 😱pic.twitter.com/e2xGz1bR1i

— Goal (@goal) March 30, 2021