Τα γενέθλιά της γιόρτασε χθες στη Ρώμη η Lady Gaga και δέχτηκε ένα υπέροχο δώρο από τον σύντροφό της που βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Η διάσημη τραγουδίστρια – που βρίσκεται στη Ρώμη για τα γυρίσματα της ταινίας «House of Gucci» όπου πρωταγωνιστεί- μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο του δώρου: ένα τεράστιο μπουκέτο λουλουδιών από τον αγαπημένο της Μάικλ Πολάνσκι.

‘When your boyfriend sends you all the flowers in Rome’: Lady Gaga receives a HUGE birthday bouquet from Michael Polansky https://t.co/unSNyUFGeW

Στην λεζάντα της φωτογραφίας, η Lady Gaga ευχαρίστησε τον Πολάνσκι, ενώ αναφέρθηκε επίσης στα δύο γαλλικά μπουλντόγκ της που είχαν κλαπεί τον περασμένο μήνα, αλλά αργότερα βρέθηκαν ασφαλή. «Όταν ο καλύτερός σου φίλους, σου στέλνει όλα τα λουλούδια της Ρώμης για τα γενέθλιά σου» έγραψε η τραγουδίστρια. «Σ’ αγαπώ γλυκέ μου. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μαζί σου και με τα σκυλιά μας. Μόνο αυτό θέλω».

“When your bf sends you all the flowers in Rome for your birthday. I love you honey 💕 I can’t wait to be home with you and our dogs, that’s all I need.” — Lady Gaga via IG #HappyBirthdayLadyGaga pic.twitter.com/qTNHpS4q4J

— Gaga Daily (@gagadaily) March 28, 2021