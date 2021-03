Μια ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία έχει μετατρέψει μια ήσυχη καταπράσινη κοιλάδα σε σκηνικό από το… Game of Thrones.

Οι ειδικοί είχαν αρχικά προβλέψει ότι η έκρηξη της ρωγμής κοντά στο όρος Fagradalsfjall, μόλις 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) από την πρωτεύουσα Ρέικιαβικ, θα ήταν σύντομη και θα διαρκούσε λίγες ημέρες.

Αλλά λόγω της σταθερότητας της ροής λάβας και με βάση τις πρώτες αναλύσεις του μάγματος, τώρα υποψιάζονται ότι η λάβα θα μπορούσε να «διανύσει» μεγάλη απόσταση.

Η ανησυχία των ειδικών πάντως για την ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν φάνηκε να νοιάζει ιδιαίτερα τους κατοίκους εκεί.

Η σχετικά ελεγχόμενη ροή της λάβας το περασμένο Σαββατοκύριακο προσέλκυσε ορδές περίεργων θεατών στην κοιλάδα Geldingadalur,οι οποίοι φάνηκαν πρόθυμοι να πλησιάσουν αρκετά για να βγάλουν μία φωτογραφία την λάβα.

Οι τολμηροί θεατές που χρειάστηκε περπατήσουν τουλάχιστον 90 λεπτά από τον κοντινότερο δρόμο είχαν μαζί τους ψητά λουκάνικα, μπέικον και marshmallows προκειμένου να τα ψήσουν στην καυτή λάβα καθώς κρυώνει στο εκρηξιγενές πέτρωμα (τον βασάλτη).

