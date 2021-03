Στην παρέα των συγκατοίκων βρέθηκε σήμερα ο Θάνος Καλλίρης, ο οποίος μίλησε για τις δυσκολίες της καραντίνας, και τραγούδησε μερικές από τις αγαπημένες σε όλους επιτυχίες του, με τις Roomies να ξέρουν όλους τους στίχους, σαν καλές «μαθήτριες»!

Βίντεο

Δηλώσεις

«Γενικά το παράπονο του τραγουδιστή όταν έχει να πει κάτι, είναι ότι αντιμετωπίζεται από τις εκπομπές με ένα τρόπο απλοϊκό. Τον τελευταίο χρόνο έχω τραγουδήσει τρεις φορές, και ήταν σε εκπομπές. Έχω πολλά ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα στην καραντίνα. Είμαι άνεργος, δεν έχω στόχο, δεν υπάρχει κίνητρο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό», είπε ο Θάνος Καλλίρης για τις δυσκολίες που περνάει λόγω της πανδημίας.

«Εγώ και μόνος μου και οι άλλοι συνάδελφοι της δεκαετίας του ’90 γεμίζουμε μαγαζιά μόνοι μας. Δε γεμίζω τα στάδια που γέμιζα μικρός. Αλλά ένα μαγαζιά με 200-300-400 άτομα το γεμίζω», ανέφερε σχετικά με την επιτυχία που γνωρίζουν μέχρι σήμερα τα μεγάλα ονόματα της δεκαετίας του ‘90.

«Θα πήγαινα στο Just The Two Of Us, γιατί έχει σχέση με το τραγούδι. Τα προηγούμενα χρόνια είχα πάρα πολύ δουλειά. Στο Your Face Sounds Familiar μου είχαν κάνει πρόταση, αλλά δεν μπορούσα. Όταν μπορούσα, δεν μου έκαναν ξανά. Το φοβόμουν όμως, γιατί δεν ήθελα να πάρει πιο χιουμοριστική διάθεση, γιατί είμαι τραγουδιστής. Αν με έπαιρναν για το Just The Two Of Us θα ήθελα να είμαι ζευγάρι με άντρα, όχι με γυναίκα. Θέλω να βγάλω όλες τις πλευρές μου», ανέφερε ο αγαπημένος τραγουδιστής σχετικά με το αν θα έπαιρνε μέρος σε κάποιο από τα τηλεοπτικά shows.

Τη σκυτάλη πήραν τα «Αγάπη Καλοκαιρινή», και το «Το νου σου κύριε οδηγέ».

«Όταν είχα ακούσει στο ραδιόφωνο τη Laura Pausini να τραγουδάει το La Solitudine, μου άρεσε πάρα πολύ. Τότε συζούσα με τη Ναταλία Γερμανού, και της είχε έρθει στο σπίτι από την εταιρία το καινούργιο cd. Μίλησα με το Γιάννη Δόξα και την επόμενη μέρα μου έστειλε τους στίχους για το “Το νου σου κύριε οδηγέ”», περιέγραψε ο Θάνος Καλλίρης για ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

«Όχι το μωρό μου», «Γιορτάζω», και πολλές άλλες μεγάλες επιτυχίες απογείωσαν το κέφι στο σπίτι των συγκατοίκων!