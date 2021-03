Την συγκλονιστική περιπέτεια υγείας που πέρασε όντας 16 ετών αποκάλυψε ο Τζέιμς Τζέγκο μιλώντας σε podcast της πατρίδας του.

Ο Αυστραλός μέσος του Άρη είχε διαγνωσθεί με λέμφωμα του Χότζκιν. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ασθένεια, η οποία προκαλεί καρκίνο σε ολόκληρο το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρωπίνου οργανισμού.

«Είναι πραγματικά δύσκολη στιγμή για όλους, σε όποιο στάδιο της ζωής του κι αν βρίσκεται και νομίζω ότι το σπουδαιότερο στοιχείο που σε βοηθάει να το ξεπεράσεις είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου. Ήμουν πολύ τυχερός που είχαν τον αδελφό μου και τους γονείς μου, που ήταν εκεί.

Είχα τους φίλους μου από το σχολείο, τους προπονητές μου από το ποδόσφαιρο, που πάντα ερχόταν στο σπίτι για να με δουν και είχαν πάρα πολλούς ανθρώπους για να μιλήσω, όταν είχα ανάγκη για κουβέντα ή για να ανέβει η διάθεσή μου.

Νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό για όσους περνούν τέτοιες καταστάσεις, να έχουν κόσμο για να στηριχθούν και ανθρώπους να μιλήσουν».

«I was lucky… I had plenty of people to turn to if I ever had days where I needed a little bit of a pick me up.»

Looking back, @JimmyJeggo provides a powerful insight into the support network that banded together to help him overcome Hodgkin’s lymphoma as a teenager. pic.twitter.com/XRZOjBlKVa

— Socceroos (@Socceroos) March 18, 2021