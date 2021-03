Το πρώτο tweet έκανε την εμφάνισή του τον Μάιο του 2006 – μια εποχή που είναι λογικό να μας φαίνεται αρχαία, μετά τα απανωτά σοκ της οικονομικής κρίσης και του κοροναϊού που έχουν μεσολαβήσει.

Δεν ήταν κάτι μεγαλεπήβοπλο: Ήταν απλώς η φράση “Just setting up my twttr,” που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Μόλις εγκατέστησα το Twitter μου».

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006