Συναγερμός στην Παρί Σεν Ζερμέν λίγες ώρες πριν το ματς με την Μπορντό, αλλά και τη ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Μόιζε Κεν βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό

Πιο συγκεκριμένα, ο 21χρονος φορ με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού και ιταλική υπηκοότητα, βρέθηκε θετικός στα τεστ που έγιναν σήμερα στην ομάδα και έχει ήδη μπει σε καραντίνα.

Ο Κεν θα χάσει το σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπορντό, όπως φυσικά και τη ρεβάνς με την Μπαρτσελόνα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 10 τουλάχιστον ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κεν έχει 19 συμμετοχές με 11 γκολ στο πρωτάθλημα.

Δείτε την ανακοίνωση της Παρί:

⚠️ Moise Kean tested positive for COVID-19 this morning.

He stayed in Paris and will not be available for the match in Bordeaux.

He will enter a period of isolation and is subject to the appropriate health protocols. #FCGBPSG

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 3, 2021