Ισοπαλία… τίτλου κατάφερε να πάρει μέσα στο Αϊντχόφεν ο Άγιαξ απέναντι στην PSV, με τον Ντούσαν Τάντιτς να ευστοχεί από τα έντεκα βήματα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και να διαμορφώνει το τελικό 1-1!

Μία εξέλιξη που οδήγησε σε μία μεγάλη «αναμπουμπούλα» και πριν από την εκτέλεση του Σέρβου, αλλά και μετά το τελικό σφύριγμα, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια. Εκτός από τους ποδοσφαιριστές, το «παρών» έδωσαν και οι φίλαθλοι της Αϊντχόφεν που πέταξαν αντικείμενα στον αρχηγό του Άγιαξ.

Μία μερίδα οπαδών της PSV περίμενε την αποστολή του Άγιαξ έξω από το γήπεδο, με τον Τάντιτς να δέχεται μερικά κέρματα στο κεφάλι! Ο Σέρβος δεν αντέδρασε και μπήκε στο πούλμαν της ομάδας του.

Tadic got a coin thrown to his head while leaving the stadium, where PSV fans were awaiting him… pic.twitter.com/FNnVl1YexW

PSV fans awaiting Dusan Tadic while he was making his way out of the stadium.. [via @Schoonenboom] pic.twitter.com/GrBeLjtkM0

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) February 28, 2021