Με ένα νέο εργαλείο που χρησιμοποιεί τεχνολογία deepfake, ο ιστότοπος γενεαλογίας MyHeritage επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν κινούμενες εικόνες αγαπημένων προσώπων- ακόμα και εκείνων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να αναρτήσει μια φωτογραφία τους.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής που έχει τίτλο «DeepNostalgia» είναι, όπως παραδέχονται οι ίδιοι οι δημιουργοί της, «κάπως τρομακτικά» αλλά και «μαγικά».

Σύμφωνα με τους ίδιους η εφαρμογή δεν περιλαμβάνει φωνή θέλοντας να «αποφύγει την κατάχρηση και την δημιουργία deepfake βίντεο ατόμων που βρίσκονται εν ζωή».

Καθώς πρόκειται για μια σχετικά νέα τεχνολογία η νομοθεσία στις περισσότερες χώρες δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για τα deepfake ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό που έχει προταθεί είναι να απαγορεύεται η δημιουργία deepfake βίντεο αν δεν υπάρχει συγκατάθεση του εμφανιζόμενου προσώπου.

A few months back, someone had found my doppelganger in a group online. I animated the photo with the #DeepNostalgia tool by @MyHeritage.

Check it out! #RootsTechConnect pic.twitter.com/8Kkk1GYaS0

— Melanie McComb | ☘️ The Shamrock Genealogist (@ShamrockGen) February 25, 2021