Κορυφαία διάκριση λοιπόν για το Δήμο Αγιάς, ο οποίος απέσπασε δύο χρυσά βραβεία σε αντίστοιχες κατηγορίες στον διαγωνισμό Best City Awards 2020 ο οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο με την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Ο διαγωνισμός Best City Awards επιβραβεύει την ποιότητα ζωής και την καινοτομία στις πόλεις. Στην πραγματικότητα τα βραβεία αναδεικνύουν και επιβραβεύσουν καινοτόµα έργα που έχουν υλοποιηθεί από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις, προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες.

Στο φετινό διαγωνισμό, ο Δήμος Αγιάς κατέκτησε δύο χρυσά βραβεία, στην κατηγορία «Εργασίες διαμόρφωσης καταστρώματος με καινοτόμο υλικό» αλλά και για την δημιουργία της πλατφόρμας «Υποστήριξης παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και καταπολέμησης της ανεργίας #μένουμε_ενεργοί».

Επιπλέον ο Δήμος Αγιάς έλαβε και το βραβείο Smart Municipality of the Year καθώς είναι ο δήμος με λιγότερους από 40.000 κατοίκους που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους

από το σύνολο των βραβείων στις Ενότητες «Υποδομές – Αστική Ανάπλαση» και «Οικονομία – Ανάπτυξη».

Άλλες διακρίσεις έλαβαν με βάση τη συνολική βαθμολογία που απέσπασαν από τους κριτές με τη συμμετοχή τους σε επιμέρους ενότητες των Best City Awards, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έλαβε τη διάκριση Smart Town of the Year, Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατέκτησε τον τίτλο Smart City of the Year.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε: «Ο ιός covid-19 ήρθε, απείλησε, αλλά τον αντιμετωπίσαμε. Η Αυτοδιοίκηση χρησιμοποίησε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα, ανοίγοντας και νέους δρόμους. Σταθήκαμε δίπλα στον πολίτη, καινοτομήσαμε, βρήκαμε λύσεις μέσω της τεχνολογίας, αξιοποιήσαμε το ανθρώπινο δυναμικό, στηριχθήκαμε στην εμπειρία των υπαλλήλων, ανοιχθήκαμε στην κοινωνία, βρήκαμε τρόπους συν-εργασίας, αλλάξαμε κάποιες συνήθειες… και πετύχαμε!

Οι λύσεις που έδωσαν η ΚΕΔΕ, οι Δήμοι, οι υπάλληλοι, οι ίδιοι οι πολίτες, απέδειξαν ότι το “έξυπνο” είναι να τολμάς (και) να αλλάζεις, με πρώτιστο μέλημα την κοινωνία. Συνεχίζουμε!».

Επίσης ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης σημείωσε: «Η διαχείριση και η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε αποτέλεσε και αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση και σε αυτή οι φορείς της χώρας και, φυσικά, η Τοπική Αυτοδιοίκηση βγαίνουν νικητές.

Συγχαρητήρια σε όσους βλέπουν μακριά, στους νικητές των Best City Awards, που παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες της χρονιάς, κατάφεραν να διακριθούν για τις δράσεις τους και να αποτελέσουν φωτεινά παραδείγματα αειφόρων πόλεων».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας τόνισε ότι η διάκριση αυτή αποτελεί την ισχυρότερη επιβεβαίωση ότι ο Δήμος Αγιάς κινείται με σταθερά βήματα στην ψηφιακή εποχή, την ίδια στιγμή που φροντίζει να μην μένει κανείς πίσω σ’ αυτή την πορεία προς το μέλλον. «Η Αγιά της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι μια πόλη που φροντίζει για τους κατοίκους της ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές» σημείωσε ο κ. Γκουντάρας.