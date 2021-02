Συνώνυμός με την ανθρώπινη υπαρξιακή αγωνία, ο πίνακας του Έντβαρτν Μουνκ «Η Κραυγή» αποκτά τώρα μια νέα διάσταση καθώς ερευνητές υποστηρίζουν πως η μικροσκοπική σημείωση που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία του διάσημου έργου και μέχρι πρότινος αποδιδόταν σε βανδαλισμό, ανήκει τελικά στον ίδιο τον ζωγράφο.

Πρόκειται για μια πολύ μικρή σημείωση με μολύβι η οποία βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία ενός εκ των τεσσάρων αντιγράφων της «Κραυγής» που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος και η οποία γράφει: «Μόνο ένας τρελός θα μπορούσε να το έχει ζωγραφίσει».

Η σημείωση που έχει δημιουργήσει διαφωνίες στον χώρο της τέχνης και στο παρελθόν έχει αποδοθεί σε βανδαλισμό του πίνακα, τώρα αποδίδεται και πάλι στον ίδιο τον Μουνκ. Μια καινούργια ανάλυση ερευνητών του Εθνικού Μουσείου της Νορβηγίας αποκάλυψε πως η σημείωση ταιριάζει με τον γραφικό χαρακτήρα του διάσημου ζωγράφου.

Η Μάι Μπριτ Γκουλένγκ, ειδική ερευνήτρια της δουλειάς του Μουνκ και επιμελήτρια στο μουσείο, μελέτησε την σημείωση που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1904 και σε συνεργασία με συναδέλφους της κατέληξε στο συμπέρασμα πως ανήκει τελικά στον καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με την ίδια το σχόλιο αποκαλύπτει πολλά για την ψυχολογική κατάσταση του Μουνκ που πιστεύεται πως το πρόσθεσε στο έργο του το 1895 μετά μια συνάντηση στην οποία είχε ακούσει έναν φοιτητή ιατρικής να περιγράφει τη «Κραυγή» ως δουλειά κάπου ψυχικά διαταραγμένου προσώπου.

