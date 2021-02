Κατά πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος διερευνητικών συνομιλιών στην Αθήνα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το τουρκικό κανάλι CNN Turk, αν και υποστηρίζει ότι ο έλληνας ΥΠΕΞ σαμποτάρει τη διαδικασία.

Σύμφωνα με το τουρκικό κανάλι, της τουρκικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ, ενώ ενδέχεται να ξεκινήσουν πολιτικές διαβουλεύσεις, αλλά και συναντήσεις στο πλαίσιο των ΜΟΕ.

Οπως μεταδίδει το politis.com.cy, επικαλούμενο το ΚΥΠΕ, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε κοινή δήλωση, αλλά ο έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας, «έδωσε οδηγίες περί του αντιθέτου», με αποτέλεσμα να «σαμποτάρει τη διαδικασία».

Ισχυρίζονται ακόμη ότι καθώς η στάση του έλληνα ΥΠΕΞ γνωστοποιήθηκε σε συνομιλητές στην ΕΕ, τουρκικές πηγές δήλωσαν πως αξιωματούχοι της ΕΕ συμφώνησαν επίσης ότι η Ελλάδα υπονομεύει τη διαδικασία.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε χθες Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Κύπρου, Ν. Χριστοδουλίδη, συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή – Ι spoke by phone to #Cyprus FM @Christodulides. Focus on developments in the wider region. pic.twitter.com/8y9VwfF2u9

