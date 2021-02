Μετά την σύγχυση και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με την απαγόρευση του take away τα Σαββατοκύριακα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, εν τέλει φαίνεται πως η κυβέρνηση κάνει πίσω και ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης με δήλωσή του ξεκαθαρίζει ότι «η κυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».

Το χρονικό των…. ανατροπών με το take away

Το συγκεκριμένο περιοριστικό μέτρο για το take away δεν ανακοινώθηκε χτες κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, καθώς το μόνο που τονίστηκε ήταν πως το take away δεν αποτελεί αυτοτελής λόγος μετακίνησης. Επομένως χτες δεν υπήρξε καμία αναφορά στην απαγόρευση αυτού του μέτρου.

Οι πολίτες έμαθαν πως δεν θα μπορούν να αγοράσουν τίποτα απ’ έξω, παρά να κάνουν μόνο delivery σήμερα.

Ειδικότερα η απαγόρευση του take away τα Σαββατοκύριακα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος όχι μόνο ανακοίνωσε αλλά και είπε για πρώτη φορά πως η απαγόρευση θα αρχίσει από σήμερα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ λοιπόν το πρωί του Σαββάτου ανέφερε πως ήδη σταμάτησε το take away σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Ωστόσο λίγη ώρα μετά το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση τονίζοντας πως η απαγόρευση δεν ισχύει σήμερα, αλλά από αύριο Κυριακή, και το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Εν τέλει όμως ούτε κι αυτό θα ισχύσει καθώς μετά την αναστάτωση, ήρθε η… διόρθωση κι έτσι δεν θα εφαρμοστεί τελικά το κλείσιμο το take away ούτε αύριο, ούτε τα Σαββατοκύριακα.