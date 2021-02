Ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, Τόνι Μπένετ δίνει μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ, όπως ο ίδιος αποκάλυψε.

Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι ζει με τη νευρογενετική ασθένεια σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο AARP Magazine, το περιοδικό της Αμερικανικής Ένωσης Συνταξιούχων.

«Η ζωή είναι ένα δώρο – ακόμη και με το Αλτσχάιμερ. Ευχαριστώ τη Σούζαν και την οικογένειά μου για την υποστήριξή τους και το περιοδικό AARP που παρουσίασε την ιστορία μου» έγραψε ο τραγουδιστής στο Twitter.

Life is a gift – even with Alzheimer’s. Thank you to Susan and my family for their support, and @AARP The Magazine for telling my story.

