H μία μετά την άλλη οι χώρες της Ευρώπης εγκρίνουν μεν το εμβόλιο της AstraZeneca, ωστόσο δεν συνιστούν τη χρήση του στους άνω των 65 ετών, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στο εμβόλιο της βρετανοσουηδικής εταιρείας.

Αυτή τη στιγμή Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία και Βέλγιο έχουν βάλει Stop στη χορήγηση του εμβολίου για τους άνω των 65 ετών, με το Βέλγιο μάλιστα να αποφασίζει τα 55 έτη. Η Ελβετία αποφάσισε να καθυστερήσει γενικά την έγκριση του εμβολίου της AstraZeneca, ζητώντας να γίνουν νέες μελέτες.

Η Ευρώπη στρέφεται πλέον και προς το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V, το οποίο σύμφωνα με την τελευταία μεγάλη κλινική έρευνα που έγινε έδειξε αποτελεσματικότητα στο 92%.

Οι Βρυξέλλες δεν κρύβουν πλέον ότι εξετάζουν τις προοπτικές και του κινεζικού εμβολίου, ενώ η Κομισιόν έχει ήδη αποφασίσει να εκταμιεύσει περίπου 1,5 δις ευρώ ώστε να στηρίξει την εμβολιαστική έρευνα για την αντιμετώπιση των μεταλλάξεων.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει δεύτερες σκέψεις και στην Ελλάδα για το πρόγραμμα εμβολιασμών, καθώς το σκεύασμα της AstraZeneca πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις αμέσως επόμενες φάσεις του εμβολιασμού στη χώρα μας, η οποία αναμένεται να παραλάβει το πρώτο τρίμηνο του 2021 540.000 δόσεις.

Η AstraZeneca καταβάλει προσπάθειες να πείσει τις ρυθμιστικές αρχές για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στις ηλικίες αυτές, όμως πληροφορίες που μετέδωσε το Mega αναφέρουν ότι η επιτροπή θα ακολουθήσει μάλλον τις αποφάσεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών, που αποφάσισαν να χορηγηθεί αυτό το εμβόλιο στους ενήλικες έως 64 ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το εμβόλιο θα δοθεί σε τέσσερις κατηγορίες συμπολιτών μας: Σε κατοίκους των νησιών, σε ένστολους, σε εργαζομένους στα ΜΜΜ και σε οδηγούς ταξί.

Από την άλλη, η φαρμακευτική εταιρεία ετοιμάζεται να απαντήσει στους επικριτές της, σχεδιάζοντας νέο εμβόλιο κατά των μεταλλάξεων του κοροναϊού. Επιβεβαίωσε μάλιστα ότι το εμβόλιο «δεύτερης γενιάς» της θα είναι έτοιμο έως το φθινόπωρο του 2021.

Ο καθηγητής της Οξφόρδης Άντριου Πόλαρντ, που είναι επικεφαλής των ερευνών, είπε ότι θα είναι μια σύντομη διαδικασία σε σύγκριση με τη δημιουργία του αρχικού εμβολίου που η δουλειά έγινε από το μηδέν. Ο αντιπρόεδρος της AstraZeneca, σερ Μενέλαος Πάγκαλος είπε: «Στοχεύουμε κυρίως στο να έχουμε κάτι έτοιμο έως το φθινόπωρο εφέτος».

Την υπεράσπιση του εμβολίου της AstraZeneca έχει πάρει… προσωπικά και η βρετανική κυβέρνηση, καθώς εξάλλου κατασκευάστηκε από βρετανική εταιρεία και αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, σημείωσε δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι το εμβόλιο αυτό λειτουργεί για όλες τις ηλικίες.

