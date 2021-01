Η Λίβερπουλ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο τη νέα σεζόν στην Premier League ως πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση, πετυχαίνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα (έχοντας νικήσει Τσέλσι και Άρσεναλ) και θα έλεγε κανείς ότι έμοιαζε ασταμάτητη.

Το ηχηρό χαστούκι του 7-2 από την Άστον Βίλα την 4η αγωνιστική δεν τη λύγισε και συνέχισε τις υψηλές πτήσεις ώσπου ήρθε μια μακρά λίστα τραυματισμών που έφερε αναγκαστικές αλλαγές στην εντεκάδα αλλά και μπόλικη γκρίνια.

Το μεγαλύτερο σοκ για τους Reds ήταν η είδηση ότι ο Φαν Ντάικ υπέστη ρήξη χιαστού τον Οκτώβριο, κάτι που άλλαξε εντελώς τις ισορροπίες στην αμυντική γραμμή. Πριν καν φτάσουμε στα μισά της σεζόν, ο Κλοπ είδε τις επιλογές του να λιγοστεύουν επικίνδυνα, καθώς πέραν του Ολλανδού, δεν μπορούσε να υπολογίζει τους Γκόμεζ, Τιάγκο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρόμπερτσον, Τσάμπερλειν, Χέντερσον, Σαλάχ και Φαμπίνιο. Όλοι απόντες το ίδιο χρονικό διάστημα.

#Liverpool can almost field a world class team made up exclusively of injured players… #LFC #PremierLeague #Injuries pic.twitter.com/i8lMYMe5km

Παρόλα αυτά, ο Κλοπ κατάφερε με διάφορες… αλχημείες του να ισορροπήσει κάπως τα πράγματα σε όλες τις γραμμές της ομάδας, χρησιμοποιώντας κυρίως παίκτες από την ακαδημία (Ρις Γουίλιαμς, Νέκο Γουίλιαμς, Κιάομιν Κέλεχερ). Είναι χαρακτηριστικό ότι, λόγω της απουσίας του διδύμου Γκόμεζ-Φαν Ντάικ, η Λίβερπουλ μετρούσε ήδη 11 διαφορετικά σέντερ μπακ σε 16 ματς στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο Κλοπ επιστράτευσε τον Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έκανε εντυπωσιακό πετυχαίνοντας 9 γκολ σε 17 συμμετοχές του και έφτασε να είναι δεύτερος σκόρερ (μαζί με τον Σάντιο Μανέ) των «κόκκινων» φέτος πίσω μόνο από τον Σαλάχ (17 γκολ). Ο Πορτογάλος εξελίχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα, δίνοντας σημαντικούς βαθμούς στη Λίβερπουλ, αλλά ούτε αυτός γλίτωσε από την… κατάρα των τραυματισμών.

Φτάνοντας στον Δεκέμβριο, η Λίβερπουλ πήρε άνετα την πρόκριση ως πρώτη στους «16» του Champions League, κέρδισε στο κρίσιμο ντέρμπι κορυφής την Τότεναμ με γκολ του Φιρμίνο στο 90’ (2-1) και πήγε στο +6 τη διαφορά μετά το 0-7 επί της Κρίσταλ Πάλας – σκορ που αποτελεί την ευρύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία του συλλόγου στην Premier League.

Οι Reds πέρασαν για άλλη μια χρονιά τα Χριστούγεννα στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά αποχαιρέτησαν το 2020 με δύο σερί γκέλες μέσα σε τέσσερις μέρες (1-1 με τη Γουέστ Μπρομ, 0-0 με τη Νιουκάστλ), ενώ οι προβληματικές εμφανίσεις συνεχίστηκαν με την ήττα από τη Σαουθάμπτον στο πρώτο ματς του 2021.

Η Λίβερπουλ δημιουργούσε ευκαιρίες αλλά δεν ήταν αποτελεσματική στο τελείωμα των φάσεων, ενώ και η συντριπτική κατοχή μπάλας που είχε, δεν μετουσιωνόταν σε ουσιαστική κυριαρχία. 67% κατοχή και 17 τελικές με τη Σαουθάμπτον, 73% κατοχή και 11 τελικές με τη Νιουκάστλ, 78% κατοχή και 17 τελικές με τη Γουεστ Μπρομ. Σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια δεν σκόραρε.

Τα προβλήματα, όμως, δεν είχαν τελειωμό. Η ομάδα του Κλοπ ήρθε ισόπαλη (0-0) με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παραμένοντας στο -3 από την αιώνια αντίπαλο, ενώ λίγες μέρες αργότερα η Μπέρνλι πήρε σπουδαία νίκη στο Άνφιλντ (0-1) και της έσπασε ένα αήττητο 68 αγώνων (55 νίκες, 13 ισοπαλίες) που κρατούσε από τον Απρίλιο του 2017.

📊 Burnley have ended Liverpool’s run of 68 home PL games without defeat, the 2nd longest unbeaten home run in English League history – 3 years & 273 days since Crystal Palace’s 2-1 win in April 2017

It is Burnley’s first League win at Anfield since 1974 pic.twitter.com/zWmnLCGbSQ

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 21, 2021