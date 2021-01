Σε μια συγκινητική στιγμή η Λέιντι Γκάγκα ανέβηκε στη σκηνή της τελετής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν και ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Πέραν της εξαιρετικής ερμηνείας της, αυτό που ξεχώρισε ήταν το χρυσό μικρόφωνο και ένα τεράστιο, χρυσό επίσης, περιστέρι καρφιτσωμένο στο στήθος της.

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει τουαλέτα σε μαύρο και κόκκινο φόρεμα με ένα χρυσό περιστέρι στο πέτο.

Το χρυσό περιστέρι κρατούσε ένα κλαδί, συμβολίζοντας έτσι την ειρήνη. Με αυτόν τον τρόπο, η τραγουδίστρια επέλεξε με μια συμβολική κίνηση να στείλει μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Πριν ανέβει για την ερμηνεία της στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, έγραψε: «Η πρόθεσή μου είναι να αναγνωρίσω το παρελθόν μας, να θεραπεύσουμε το παρόν μας και να παθιαστούμε για ένα μέλλον όπου συνεργαζόμαστε με αγάπη. Θα τραγουδήσω στις καρδιές όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν τη γη. Με σεβασμό και ευγένεια, Λέιντι Γκάγκα».

My intention is to acknowledge our past, be healing for our present, and passionate for a future where we work together lovingly. I will sing to the hearts of all people who live on this land. Respectfully and kindly, Lady Gaga. ❤🤍💙🇺🇸

— Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021