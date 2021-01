Με νωπές τις μνήμες των ταραχών στο Καπιτώλιο που πλήγωσαν τη Δημοκρατία και τη χώρα, και υπό το φόβο νέων βίαιων επεισοδίων δύο μόλις ημέρες πριν την ορκωμοσία του νέου προέδρου, Τζο Μπάιντεν, οι αμερικανικές αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στη γύρω περιοχή.

Ενώ αρχικά υπήρχε η εκτίμηση πως ο καπνός έβγαινε μέσα από το Καπιτώλιο, τελικά αποδείχθηκε πως προερχόταν από κοντινή περιοχή, και συγκεκριμένα κάτω από μία γέφυρα πίσω από το Καπιτώλιο.

Ωστόσο, για κάθε ενδεχόμενο, οι Αρχές έθεσαν αμέσως το κτίριο σε καθεστώς lockdown, απαγορεύοντας την είσοδο και την έξοδο οποιουδήποτε.

All that smoke is coming from a fire under the Interstate 695 overpass in Navy Yard. This video makes it seem close but it’s about half a mile south of the Capitol. Burning tent per fire scanner, they’ve got it under control. https://t.co/obVvph8c4e

