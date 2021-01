Η Ρωσία διερευνά τις συνθήκες της έρευνας στη Μεσόγειο του ρωσικού φορτηγού πλοίου Adler από τις ειδικές δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας, η οποία ανήκει στο ΝΑΤΟ.

Η ανακοίνωση για τη διερεύνηση του υπόθεσης, που διαδραματίστηκε στις 13 Ιανουαρίου, έγινε από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, στον λογαριασμό του υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε επαφές με τις ελληνικές αρχές, ξεκαθαρίζουμε τις περιστάσεις του συμβάντος, στο οποίο πολλά παραμένουν ακατανόητα για εμάς. Συγκεκριμένα, απαιτείται να διευκρινιστεί βάσει ποιων διεθνών νομικών κανόνων και συγκεκριμένων πληροφοριών θεωρήθηκε δυνατή η επιθεώρηση ενός ρωσικού πλοίου, και κατά πόσον ακολουθήθηκαν οι διεθνείς διαδικασίες για την επιθεώρηση πλοίων στην ανοικτή θάλασσα, όπως προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις», έγραψε η Ζαχάροβα στο Facebook.

Σημείωσε, ότι το ελληνικό ναυτικό ενήργησε ως μέρος της ναυτικής επιχείρησης της ΕΕ «Ειρήνη».

Η Ζαχάροβα υπενθύμισε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επιθεώρηση του πλοίου μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι όπλα και σχετικά υλικά μεταφέρονται επί του σκάφους.

«Η παράγραφος 3 της UNSCR 2292 επιτρέπει στα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενεργούν μέσω περιφερειακών οργανισμών, να επιθεωρούν πλοία στην ανοικτή θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουν ότι μεταφέρουν όπλα και συναφές υλικό.

»Ωστόσο, γι’ αυτό πρέπει καλόπιστα να λάβουμε την προκαταρκτική συγκατάθεση του κράτους σημαίας για τη διενέργεια της επιθεώρησης», τόνισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου.

Ταυτόχρονα, μετά την επιθεώρηση στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Ειρήνη», υπάρχει υποχρέωση υποβολής λεπτομερούς εκθέσεως με εξηγήσεις και αποτελέσματα στην αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, η Ρωσία θα συνεχίσει να αναζητά εξηγήσεις σχετικά με την επιθεώρηση.

«Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πως η συμπεριφορά της ΕΕ σε αυτήν την περίπτωση θα συνιστά μια καλή δοκιμασία της πραγματικής ετοιμότητας και ικανότητας των Βρυξελλών να ακολουθούν πραγματικά τους γενικά αποδεκτούς κανόνες του διεθνούς δικαίου και να μην τους αναδιαμορφώνουν σε ορισμένους “κανόνες” δικής τους επινόησης», κατέληξε η Ζαχάροβα.



Στιγμιότυπο από την κάθοδο των ελληνικών ειδικών δυνάμεων στο ρωσικό φορτηγό πλοίο

Ως εκπρόσωπος της Επιχείρησης «Ειρήνη», η Ελοΐζα Κοβέλι, δήλωσε στο REN TV, ότι η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων στο ρωσικό πλοίο Adler δεν ήταν στρατιωτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με αυτήν, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο πλοίο στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΕ, η οποία πραγματοποιείται στη Μεσόγειο σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Λιβύη.

Η Κοβέλι εξήγησε ότι τέτοιες επιθεωρήσεις πλοίων πραγματοποιούνται με αμοιβαία συμφωνία και κατόπιν προσκλήσεως του καπετάνιου του πλοίου.

«Η φιλική επιθεώρηση δεν είναι επιθεώρηση, αλλά επίσκεψη με αμοιβαία συμφωνία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ειδική άδεια από το κράτος στο οποίο ταξιδεύει το πλοίο και δεν συνεπάγεται καταναγκαστική δράση», είπε.

Σύμφωνα με την Κοβέλι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, υπάρχει «φιλική συνομιλία», κατά την οποία οι υπάλληλοι της EUNAVFOR MED εξηγούν τον σκοπό της επίσκεψης και ο καπετάνιος παρέχει πληροφορίες για το πλοίο.

#Irini flagship, #Adrias of @NavyGR, did the 63th friendly visit of the Operation to a merchant vessel, the cooperative Adler. #OpIrini works together with the shipping companies to free #CentralMed from illicit traffics. We are #StrongerTogether. #Irini4Peace #Irini4libya pic.twitter.com/sGclj4ySPq

— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) January 11, 2021