Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι εάν ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κριθεί ένοχος στη δίκη του, που αναμένεται να διεξαχθεί στη Γερουσία, θα κατατεθεί πρόταση να διεξαχθεί χωριστή ψηφοφορία προκειμένου να στερηθεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αιρετό αξίωμα διά παντός.

Ο κ. Σούμερ, ο οποίος θα γίνει πρόεδρος της Γερουσίας μετά την 20ή Ιανουαρίου, έκανε τη δήλωση μετά την ιστορική ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που σήμανε την παραπομπή (impeachment) του Τραμπ για δεύτερη φορά.

Η δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόσι τόνισε μετά τη διαδικασία πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ άξιζε να γίνει ο πρώτος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία που θα φέρει το στίγμα της παραπομπής του σε δίκη δύο φορές», σχολίασε ο Τσακ Σούμερ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Η Βουλή παρέπεμψε τον Τραμπ σε δίκη για «υποκίνηση στάσης» μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο. Στη Γερουσία, δυνάμει του αμερικανικού Συντάγματος, επαφίεται πλέον να τον δικάσει.

Ακόμη κι αν η διαδικασία προχωρήσει αφού εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο, «θα διεξαχθεί ψηφοφορία» για την καταδίκη του, ξεκαθάρισε ο Τσακ Σούμερ.

«Και εάν κριθεί ένοχος, θα διεξαχθεί ψηφοφορία για να εμποδιστεί να είναι εκ νέου υποψήφιος» για οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα, πρόσθεσε.

