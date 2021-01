Την έναρξη της καμπάνιας, διάρκειας ενός έτους, της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, με τίτλο «ΗΠΑ & Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας», ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Η καμπάνια περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα που αναδεικνύουν την ιστορική σχέση των δύο χωρών και τους δεσμούς που τις συνδέουν: δημοκρατία, συνεργασία και κοινές αξίες.

Μιλώντας για την καμπάνια, ο Τζέφρι Πάιατ είπε ότι «οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι πιο ισχυρές από ποτέ» και προσέθεσε: «Η φιλία μας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του ελληνικού πολέμου για ανεξαρτησία και ο εορτασμός των διακοσίων χρόνων το 2021 στην Ελλάδα είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε αυτήν την ιστορία και τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας που οι λαοί μας υπερασπίστηκαν για πάνω από 200 χρόνια».

Η ανακοίνωση του Αμερικανού πρέσβη ακολούθησε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» την 1η Ιανουαρίου για την έναρξη των εορτασμών της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με προγράμματα που θα γιορτάσουν την ιστορία της Ελλάδας, θα τιμήσουν τους ανθρώπους της, θα αναδείξουν τα επιτεύγματά της και θα οραματιστούν το μέλλον της, επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Όπως υπογραμμίζει περαιτέρω, η καμπάνια της αμερικανικής πρεσβείας «ΗΠΑ & Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας» θα υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια μέσω προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν τον σεβασμό των ΗΠΑ για τα αρχαία ελληνικά ιδανικά της δημοκρατίας , που αποτέλεσαν έμπνευση για την ίδρυση της χώρας μας και τονίζοντας τον ρόλο που έπαιξαν οι Αμερικανοί φιλέλληνες στον αγώνα των Ελλήνων να ιδρύσουν τη χώρα τους. Θα γιορτάσει επίσης τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας τα τελευταία 200 χρόνια, και τη δέσμευσή των ΗΠΑ για τη σημερινή στρατηγική συνεργασία των δυο χωρών, επισημαίνει.

Επίσης, γίνεται γνωστό ότι η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσει διάφορα προγράμματα καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2021, σε συνεργασία με ελληνικά και αμερικανικά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα. Οι ημερομηνίες καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, θα παρέχονται στον ιστότοπο της πρεσβείας των ΗΠΑ καθόλη τη διάρκεια του έτους στη διεύθυνση gr.usembassy.gov.

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα των προγραμμάτων που υποστηρίζονται μέσω της καμπάνιας «ΗΠΑ & Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας»:

-Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας «Connect the Dots»: Ένα πρόγραμμα για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα που διεξάγεται σε συνεργασία με την Ελληνική Πρωτοβουλία (

size=»4″ face=»Verdana»>THI), το οποίο θα παρέχει διαδικτυακή καθοδήγηση (mentoring) από ηγέτες επιχειρήσεων των ΗΠΑ σε Έλληνες επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

-Athens Science Festival 2021 – 200 Χρόνια Καινοτομίας: Θα δημιουργηθεί ένας βιωματικός χώρος, που περιλαμβάνει πολλαπλά εκθέματα που αναφέρονται στην ιστορική επέτειο και την εξέλιξη του ελληνικού κράτους, επισημαίνοντας τομείς κοινής επιστημονικής αριστείας με τις ΗΠΑ και θα περιλαμβάνει εξέχοντες Αμερικανούς ομιλητές. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

-Εθνική Λυρική Σκηνή, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος: Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει δύο ιδιαίτερες μουσικές παραστάσεις έργων που αντικατοπτρίζουν τις κοινές αξίες των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

-Έκθεση «Αμερικανικός Φιλελληνισμός» στο Μουσείο Φιλελληνισμού: Μια ξεχωριστή έκθεση με τίτλο «Ο Αμερικανικός Φιλελληνισμός» στο Μουσείο Φιλελληνισμού στην Αθήνα, με μοναδικά αντικείμενα και ιστορικά έγγραφα που καταγράφουν τη γέννηση και την εξέλιξη του Φιλελληνισμού, την υποστήριξη των ΗΠΑ για την Ελληνική Επανάσταση, και τον αντίκτυπο του ελληνικού πολιτισμού στις αξίες, τους θεσμούς, τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική των ΗΠΑ.

-Έκθεση «The Free and the Brave: American Philhellenes and the Glorious Αγώνας των Ελλήνων (1776-1866)» της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα: Έκθεση που εξερευνά το κίνημα του Φιλελληνισμού που άκμασε στις ΗΠΑ τον 19ο αιώνα, επηρεασμένος από την ελληνική κλασική σκέψη και τα δημοκρατικά ιδανικά.

-Αμερικανικές Σπουδές: Υποστήριξη για τη δημιουργία προγράμματος Αμερικανικών Σπουδών σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

-«Greek Fire »: Σεμινάριο στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και διαδικτυακή έκθεση σχετικά με τον διαρκή αντίκτυπο που είχε η Ελληνική Επανάσταση στον Αμερικανικό Πολιτισμό και Πολιτική.

-Πόλη της Σπάρτης: Η Σπάρτη θα φιλοξενήσει ένα συνέδριο για τους Αμερικανούς φιλέλληνες και θα διεξάγει μια σειρά προγραμμάτων καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2021 για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

-Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη: Δημιουργία ενός διαδικτυακού εκθέματος που παρουσιάζει την ιστορία του Γενικού Προξενείου και την παρουσία των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.