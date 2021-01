Το τρίτο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ, και το πρώτο της μετά το διεθνώς επιτυχημένο «Normal People», θα κυκλοφορήσει φέτος στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η Alice που είναι μυθιστοριογράφος γνωρίζει τον Felix, ο οποίος εργάζεται σε μια αποθήκη διανομών, και του ζητά να την ακολουθήσει Ρώμη. Η Eileen, που περνά ένα δύσκολο χωρισμό στο Δουβλίνο, αρχίζει να φλερτάρει με τον Simon, έναν παιδικό της φίλο.

Announcing Sally Rooney’s new novel Beautiful World, Where Are You.

Publishing 7 September 2021. #BWWAY pic.twitter.com/b3lG4ztcgY

