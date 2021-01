Must Read

Η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου – και όχι το άνοιγμα των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων – θα είναι το επόμενο βήμα προς την κανονικότητα που επιθυμεί διακαώς τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επιχειρηματίες και οι πολίτες.

Μπροστά στο δίλημμα «λιανεμπόριο ή σχολεία» κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι συμφωνούν και απαντούν εμφατικά το πρώτο, καθώς η επαναλειτουργία της αγοράς θεωρείται υψίστης σημασίας για την οικονομία – και όχι μόνο. Το κυβερνητικό επιτελείο κατά πάσα πιθανότητα διαβάζει τη διάθεση της κοινωνίας: πολλοί ήταν αυτοί που ερμήνευσαν με αρνητικό τρόπο το άνοιγμα των εκκλησιών μεν, αλλά με τα μαγαζιά να παραμένουν κλειστά.

Με γνώμονα, λοιπόν, την κούραση των πολιτών αλλά και την όποια οικονομική αναζωογόνηση μπορεί να πετύχει η επαναλειτουργία των καταστημάτων – έστω και τώρα – το άνοιγμα της αγοράς έχει «κλειδώσει» για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

Το πράσινο φως αναμένεται να δώσουν αύριο οι λοιμωξιολόγοι καθώς εκτιμούν ότι και το προηγούμενο χρονικό διάστημα η λειτουργία του εμπορίου δεν αύξησε τη διασπορά του κοροναϊού. Βέβαια, υπάρχει και μια μερίδα των ειδικών που προειδοποιεί ότι η ανοικτή αγορά θα φέρει και μια αύξηση των κρουσμάτων.

Γι’ αυτό τον λόγο, «πάγωσε» η συζήτηση για την επαναλειτουργία γυμνασίων και λυκείων, καθώς δεν γινόταν να ανοίξουν και σχολεία και λιανεμπόριο. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων από όση θα άντεχε το ΕΣΥ και γι’ αυτό τον λόγο προκρίθηκε η οικονομία.

Ανοίγουν τα καταστήματα: Μόνο με ραντεβού, για τρεις ώρες και στην περιοχή μας

Το λιανεμπόριο ετοιμάζεται για το άνοιγμα της Δευτέρας, με ραντεβού σε καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης και κοσμημάτων. Οι καταναλωτές ήδη ζητούν να κλείσουν ραντεβού από την πρώτη μέρα λειτουργίας και οι έμποροι ελπίζουν να αντέξουν οι επιχειρήσεις τους.

Το πράσινο φως αναμένεται να δώσει την Παρασκευή η επιτροπή των λοιμωξιολόγων. Ο τρόπος που τοποθετήθηκαν με το…καλημέρα οι επιστήμονες στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών δίνει ελπίδες στους εμπόρους.

Κάποιοι από τους επιστήμονες πιστεύουν ότι το λιανεμπόριο έπρεπε να προηγηθεί των σχολείων. Και στο μπρα ντε φερ της Παρασκευής ανάμεσα στην αγορά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φαίνεται πως προβάδισμα έχει η πρώτη. Την ίδια πρόθεση έχει και η κυβέρνηση, κάτι που έκανε σαφές ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του.

Μιλώντας στο MEGA ο καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης, εξέφρασε την άποψη ότι σιγά σιγά πρέπει να ανοίξουν όλοι οι τομείς της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, ήδη , από το πρώτο εννιάμηνο του 2020 τα δημόσια έσοδα έχουν μειωθεί κατά 600 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τον ΦΠΑ που δεν έχει καταβληθεί, ενώ οι συνολικές απώλειες του εμπορικού τζίρου ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια.

Για τους εμπόρους τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία, καθώς την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, παραδοσιακά, το λιανικό εμπόριο καταγράφει τζίρο που κυμαίνεται από 4-5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πώς θα ψωνίζουμε στα καταστήματα – Τι θα γίνει με τα κομμωτήρια

Τα κομμωτήρια θα βρίσκονται στο τραπέζι της συζήτησης, όμως δεν θα ανοίξουν μαζί με τα καταστήματα, καθώς οι ειδικοί δεν θέλουν να πάμε σε μαζικό άνοιγμα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το click inside θα έχει νέους κανόνες. Ένας από αυτούς είναι ότι θα ψωνίζουμε στα καταστήματα της περιοχής που μένουμε. Επίσης θα μπει στη ζωή μας το αυστηρό τρίωρο.

Θα υπάρχουν αυστηρότατοι έλεγχοι ακόμα και για την τήρηση του ωραρίου. Το μαγαζί θα πρέπει να μας έχει στείλει μήνυμα, όπου θα επιβεβαιώνει το ραντεβού.

«Παγώνει» η συζήτηση για άνοιγμα Γυμνασίων-Λυκείων

Όσον αφορά στα σχολεία, το ζήτημα θα πάει για μια επόμενη συζήτηση καθώς δεν βρίσκεται στην ατζέντα της συνεδρίασης της Παρασκευής ούτε έχει προγραμματιστεί ακόμη κάποια συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής λοιμωξιολόγων και του υπουργείου Παιδείας.

Απομακρύνεται και το σενάριο να ανοίξει μόνο η Γ’ Λυκείου, όπως είχε ακουστεί τις προηγούμενες μέρες, καθώς υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν και στις άλλες τάξεις του Λυκείου, όπως είπε η Νίκη Κεραμέως.

«Έτοιμοι είμαστε αλλά χρειάζονται κάποιες ημέρες για να αναλάβουν υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί. Επιχειρησιακά είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν Γυμνάσια και Λύκεια, όταν μας το υποδείξει η επιτροπή» πρόσθεσε η υπουργός Παιδείας.

Αν και οι ειδικοί κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους μέχρι την συνεδρίαση της Παρασκευής, φαίνεται πως εάν δεν αλλάξουν δραματικά τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πιθανό να εισηγηθούν να χτυπήσει και πάλι το κουδούνι για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 18 ή 25 Ιανουαρίου.

«Θα υπάρξει επιδείνωση από το άνοιγμα»

Την τακτική του ενός βήματος τη φορά προκρίνουν οι ειδικοί, οι οποίοι όμως προειδοποιούν ότι το άνοιγμα οποιασδήποτε δραστηριότητας θα φέρει και αύξηση κρουσμάτων.

“Με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων θα έχουμε επιδείνωση της επιδημίας, είναι σαφές αυτό. Όλα θα αυξηθούν, και τα κρούσματα και οι διασωληνώσεις, το ζήτημα είναι να γίνει σε ανεκτό επίπεδο, να έχουμε δηλαδή αρκετές ελεύθερες μονάδες στις ΜΕΘ και δε θα φοβόμαστε ότι θα μείνουν εκτός πολίτες. Οριακά ανοιχτό είναι το ΕΣΥ με κάλυψη μονάδων 60%, με μονάδες ΜΕΘ στο 80% νομίζω πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα” διευκρίνισε ο Νίκος Σύψας στο ΣΚΑΪ.

Όπως επισήμανε, “ναι, υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη σχολική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ότι η κίνηση της επιδημίας στα σχολεία επηρεάζεται άμεσα από την κίνηση εκτός σχολείου. Όλα είναι αλληλένδετα. Κανένας δεν είναι σε γυάλα ή φούσκα”.

“Αν τα στοιχεία που μας παρουσιάσουν οι επιδημιολόγοι κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής είναι παρόμοια με αυτά που επικρατούν σήμερα, νομίζω ότι τότε μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το πρώτο ήταν τα δημοτικά, το δεύτερο θα είναι είτε το λιανεμπόριο (ένδυση υπόδηση) είτε οι επόμενες τάξεις της εκπαίδευσης, και τα δυο θα έχουν παρόμοιο επιδημιολογικό φορτίο. Όχι όμως και τα δυο. Η τακτική μας είναι ότι ανοίγουμε ένα βήμα τη φορά. Όλα αυτά όμως, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της Παρασκευής θα το επιτρέπουν” τόνισε ο καθηγητής.

Ξεκαθάρισε πάντως πως από όποια απόφαση για άνοιγμα των καταστημάτων θα μείνουν εκτός οι «κόκκινες» περιοχές.

Παρομοίως και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σημείωσε ότι με τα δημοτικά σχολεία εν λειτουργία, αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, επισήμανε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς και ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο καταστήμα). Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης.

Τόνισε δε ότι αν επαναλειτουργήσουν γυμνάσια και λύκεια, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως συσκευές για τον καθαρισμό του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και αύξηση των rapid test ώστε να προληφθεί πιθανή αναζωπύρωση.