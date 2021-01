Την τελευταία πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε ο διάσημος βρετανός σκηνοθέτης Michael Apted.

Ο Michael Apted σκηνοθέτησε μεταξύ άλλων την ταινία της μνημειώδους σειράς φιλμ Τζέιμς Μποντ, The World Is Not Enough, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Πιρς Μπρόσναν.

Επίσης, ήταν ο άνθρωπος πίσω από το Coronation Street, την ταινία 14 children και Coal Miner’s Daughter and Gorillas In The Mist, καθώς και άλλες μεγάλες επιτυχίες του διεθνούς κινηματογράφου.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το πρακτορείο του στο Hollywood Reporter, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Thomas Schlamme, πρόεδρος του Directors Guild of America (DGA), απέδωσε φόρο τιμής στον Michael Apted, λέγοντας πως «η κληρονομιά του θα βρίσκεται για πάντα στην οικογένεια του κινηματογράφου και του οργανισμού μας».