Το φαγητό και ο κλάδος της εστίασης πέρασε από αρκετά κύματα μες στο 2020, απέδειξε όμως ότι παίζει πιο σημαντικό ρόλο στις ζωές μας από ό, τι παραδεχόμαστε. Homemade καλούδια, οργασμός συνταγών στα social media και τα sites, προσαρμογή των εστιατορίων σε delivery δεδομένα, fine dining και street food στο σαλόνι μας.

Γράψαμε για τα 10 πιο νόστιμα comfort φαγητά του 2020, τα οποία γευτήκαμε στα εστιατόρια ή παραγγείλαμε στο σπίτι. Τώρα, έφτασε η στιγμή να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις του φαγητού για το νέο έτος, κάποιες από τις οποίες ήρθαν για να μείνουν.

1.Τρόφιμα ενάντια στην κλιματική αλλαγή

Η παραγωγή τροφίμων συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή, αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αλλά οι επιλογές μας στο φαγητό μπορούν να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ηθική, διαφάνεια και βιωσιμότητα αποτελούν λέξεις κλειδιά στο φαγητό για το 2021.

Οι εταιρείες, πια, ωθούνται ώστε να παράγουν πληροφορίες σαφείς, συνοπτικές και διαφανείς προκειμένου να προωθήσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτή και μάρκας. Οι πτυχές που αξιολογούνται τώρα από τους καταναλωτές περιλαμβάνουν την ευημερία των ανθρώπων, αλλά και των ζώων, τη διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη φυτική τροφοδοσία και τη βιώσιμη προμήθεια. Σύμφωνα με τη Lu Ann Williams, διευθύντρια πληροφοριών και καινοτομίας στο Innova Market Insights, «η διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού θα κυριαρχήσει το 2021, με τους καταναλωτές να αναζητούν μάρκες που μπορούν να χτίσουν εμπιστοσύνη, να παρέχουν αυθεντικά και αξιόπιστα προϊόντα και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στους αγοραστές τόσο εν μέσω πανδημίας όσο και στη μετά-Covid εποχή».

So what made the “Top 20 Food & Dining Trends” list from @RealSimple? Exploring Food Origins & Global Cuisine

Nutrition Hacking & Immune Health

Spicing up the Pantry

Plant-based Packaged Foods We’re all smiles to see our approach represented in these trends! #foodtrends pic.twitter.com/YpAFB4y3NK — lil’gourmets organic veggie meals & snacks (@lilgourmets) December 30, 2020

2.Συσκευασία

Η βιομηχανία του packaging αλλάζει συνεχώς καθώς ανταποκρίνεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, κοινωνικές αλλαγές και καταναλωτικές συνήθειες και αναμένουμε να δούμε μια συνεχή προσπάθεια από τους κατασκευαστές να βρουν νέες, καινοτόμες λύσεις συσκευασίας καθώς προχωράμε στο 2021.

Μια τάση που πρέπει να αναπτυχθεί είναι η χρήση έξυπνων συσκευασιών όπως η επαυξημένη πραγματικότητα (AR), που επιτρέπει στις μάρκες να σχεδιάζουν και να λένε μια ιστορία, χωρίς την ανάγκη φυσικής αλλαγής. Καθώς προχωράμε, η έξυπνη συσκευασία θα γίνει η ψηφιακή γέφυρα μεταξύ κατασκευαστών, εμπόρων λιανικής και κοινωνικών μέσων και αυτή η νέα τάση θα αλλάξει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με προϊόντα.

Μια άλλη αυξανόμενη τάση στην αγορά συσκευασιών είναι η ευέλικτη συσκευασία, που θα αποδειχθεί οικονομική, φιλική προς το περιβάλλον και θα μειώσει τα απόβλητα.

3.Λειτουργικότητα

Οι πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες του Covid-19 έχουν μετατοπίσει την εστίαση των καταναλωτών από τη διατροφή και την απόλαυση στη συνολική υγεία και ευεξία, με τους καταναλωτές να αναζητούν προϊόντα διατροφής με συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και υποστηρίζουν την προσωπική υγεία.

Ως αποτέλεσμα, λειτουργικά τρόφιμα εισάγονται σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών τροφίμων, που υπόσχονται στους καταναλωτές μια μεγαλύτερη αίσθηση ευεξίας και ελέγχου. Σύμφωνα με την Έρευνα Καταναλωτών Innova 2020, έξι στους δέκα παγκόσμιους καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο προϊόντα τροφίμων και ποτών που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα, με τον ένα στους τρεις να λένε ότι οι ανησυχίες τους για την υγεία τους αυξήθηκαν το 2020 σε σχέση με το 2019.

Major trend in 2020 – Immunity boosting- according to Innova 1 in 2 consumers have spent time educating themselves on ingredients boosting immunity https://t.co/2so9AfaGXw — cosmeticseeds (@cosmeticseeds) December 26, 2020

4. Το πανίσχυρο ρεβίθι

Το ταπεινό ρεβίθι, ένα βασικό συστατικό ευεξίας εμφανίζεται φέτος σε πολλές νέες, εκπληκτικές μορφές. Η Kelly Landrieu, συντονίστρια εμπορικού σήματος της Whole Foods, λέει ότι «τα ρεβίθια είναι ευπροσάρμοστα, με πλούσια διατροφική αξία, φιλικά προς τα αλλεργιογόνα και φθηνά ως συστατικό» – θετικά στοιχεία που θα τα αναδείξουν ως το τέλειο σνακ για τα επόμενα χρόνια.

5.Plant-based τροφές

Plant-based και lab-grown είναι δύο έννοιες που θα καθορίσουν τη βιομηχανία κρέατος 2021. Η McDonald’s ανακοίνωσε ότι το McPlant burger θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή στην αλυσίδα fast food.

Η Σιγκαπούρη είναι επίσης, η πρώτη χώρα που έδωσε άδεια μέσα στον Δεκέμβριο για κρέας εργαστηρίου (δεν προέρχεται από σφαγιασμένα ζώα), με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν σύντομα στα εστιατόρια της πόλης, chicken nuggets φτιαγμένα σε lab. Η ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις στο κρέας έχει αυξηθεί λόγω των ανησυχιών των καταναλωτών για την υγεία, την καλή διαβίωση των ζώων και το περιβάλλον.

6. Καρυκεύματα

Μία από τις σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι και το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης. Μην μπορώντας να απολαύσουν τα αγαπημένα τους πιάτα στα εστιατόρια, οι καταναλωτές προσπαθούν να αναπαράγουν τις ίδιες γεύσεις στο σπίτι.

Σύμφωνα με το today.com, αυτό οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση για αυθεντικές σάλτσες, chutneys και μείγματα καρυκευμάτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ερασιτέχνες μάγειρες για να δημιουργήσουν πιάτα εμπνευσμένα από τη Λατινική Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Καραϊβική.

7.Chefs και social media

Στον δρόμο που χάραξε ο Massimo Bottura με τις ιστορίες καραντίνας από την κουζίνα του σπιτιού του, όλο και περισσότεροι chefs άρχισαν να χρησιμοποιούν τα social media τους προκειμένου να μείνουν συνδεδεμένοι με το κοινό τους, αλλά και να αποκτήσουν ακόμα περισσότερο. Με τα εστιατόριά τους κλειστά, οι μάγειρες βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους να μοιραστούν τις γνώσεις και τα μυστικά τους και σίγουρα αυτή η διάδραση θα ενισχυθεί το 2021.

8.Το ιαπωνικό σάντουιτς

Σύμφωνα με το Yelp, τα ιαπωνικά σάντουιτς, γνωστά και ως «Sandos», αρχίζουν να κυριαρχούν στα μενού στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Φέτος, εμφανίστηκαν ήδη αρκετά καταστήματα και pop-ups που ειδικεύονται στο εν λόγω σάντουιτς, στο Τέξας, την Ουάσινγκτον και το Λος Άντζελες.

Είναι πολύ πιθανόν να τα δούμε και στα μέρη μας και να κάνει θραύση όπως έκαναν πριν από λίγα χρόνια-και συνεχίζουν- τα bao buns.Tο Birdman έχει ήδη αναδείξει τα Sandos στην Αθήνα, αλλά ακόμα δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό.

From fresh English muffins, to Filipino longanisa sausage sandwiches, here are four great places for breakfast sandos in and around Seattle https://t.co/4sXY3tfgQu — The Seattle Times (@seattletimes) January 1, 2021