Τους πρώτους μήνες του 2020, καθώς η σοβαρότητα και η κλίμακα της πανδημίας κοροναϊού έγινε σαφής, οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αντιμετώπισαν ασύγκριτες προκλήσεις που θέτει η μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας εδώ και πολλές γενιές. Η βιομηχανία μόδας, φυσικά, δεν ήταν άτρωτη.

Η κατασκευή ρούχων έγινε εξαιρετικά δύσκολη και πολλοί από εμάς -αναγκασμένοι να μείνουμε στο σπίτι εν μέσω εργασιακής ανασφάλειας και ανησυχιών για την υγεία- όπως ήταν φυσικό χάσαμε την όρεξή μας να τα αγοράσουμε.

Μια πρόσφατη έκθεση από τη συμβουλευτική εταιρεία McKinsey και The Business of Fashion έδειξε ότι οι πωλήσεις μόδας στην Κίνα μειώθηκαν σημαντικά στις αρχές του έτους, ενώ στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έπεσαν από το γκρεμό τον Μάρτιο. Η ίδια έκθεση προέβλεπε ότι τα κέρδη των εταιρειών μόδας από έτος σε έτος θα μειωθούν κατά περίπου 90% για το 2020, μετά από αύξηση 4% το προηγούμενο έτος.

Αλλά η πανδημία δεν ήταν η μόνη κρίση που αντιμετώπισε η βιομηχανία. Ενώ ο κόσμος της μόδας υπολογίζει ήδη με δυσάρεστες αλήθειες για τον αντίκτυπο και τις πρακτικές του – από τον ρόλο του στην κλιματική κρίση και τις κακές συνθήκες εργασίας για τους εργάτες εργοστασίων ενδυμάτων, έως την αποτυχία του να δημιουργήσει, χωρίς αποκλεισμούς, διαφορετικούς χώρους εργασίας – τα γεγονότα του 2020 έχουν μόνο χρησίμευσε για να τονίσει περαιτέρω αυτά τα προβλήματα.

Για τον Shefalee Vasudev, ιδρυτικό συντάκτη του περιοδικού «Voice of Fashion» της Ινδίας, φέτος συνέβη η «μεγάλη αποκάλυψη» της μόδας. «Αποκαλύφθηκε η αόρατη άλλη πλευρά αυτού που φέρνουμε σπίτι ως ένα όμορφο ρούχο ή προϊόν», έγραψε μέσω email από το Δελχί. «Οι μετανάστες που περπατούσαν πίσω στα σπίτια τους σε χωριά, αποκηρύχθηκαν όπως ήταν από τις πόλεις και τους εργοδότες τους, ήταν από τις πιο οδυνηρές εικόνες που εμφανίστηκαν από την Ινδία.»

Ο Vasudev, ο οποίος συνέταξε το «Powder Room: The Untold Story of Indian Fashion», επισήμανε το ζήτημα γύρω από «κακώς αμειβόμενους εργάτες, άνισα κέρδη και (έλλειψη) πιστώσεων πνευματικών δικαιωμάτων στους τεχνίτες», καθώς ορισμένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που έθεσε η πανδημία στην Ινδία . Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά σε χώρες σε όλο τον κόσμο, η αναβίωση του κινήματος των Μαύρων Ζώνων έθεσε το ζήτημα του συστηματικού ρατσισμού στην ατζέντα της βιομηχανίας.

Μήνες αργότερα, η Wagner κυκλοφόρησε το Black in Fashion Council (με τον δημοσιογράφο Sandrine Charles) για να οδηγήσει σε καλύτερη εκπροσώπηση, να προωθήσει τις ευκαιρίες για τους μαύρους στη μόδα και να καταστήσει τον κλάδο υπόλογο. Η βιομηχανία μόδας λέει ότι αντιτίθεται στον ρατσισμό. Οι κριτικοί της όμως δεν φαίνεται να πείθονται.

Γράφοντας από τη Νιγηρία, μια χώρα που βίωσε τη δική της κρίση φέτος, ο Omoyemi Akerele, ιδρυτής της Εβδομάδας Μόδας του Λάγος, δήλωσε ότι, μαζί με την πανδημία του κοροναϊού, «οι πολιτικές αναταραχές σε όλες τις αφρικανικές χώρες και η πανδημία του ρατσισμού, ήταν ανθρώπινες ιστορίες με αμέτρητες ζωές που χάνονται, μας θυμίζουν ένα νήμα που μας ενώνει όλους: την ανθρωπότητά μας. »

Το να μιλάμε για τις τάσεις της μόδας μετά από ένα χρόνο που καθορίζεται από την κρίση μπορεί να φαίνεται δυσάρεστο, αλλά τα θέματα που προέκυψαν προσφέρουν ένα παράθυρο σε αυτές τις εξαιρετικές στιγμές.

Οι μάσκες ως αξεσουάρ

Οι μάσκες προσώπου έγιναν το απαράμιλλο αξεσουάρ της χρονιάς. Οι άνθρωποι δημιούργησαν τις δικές τους, τα brands παρήγαγαν μοναδικά σχέδια και, σχεδόν μια νύχτα, έγιναν η τελευταία πινελιά σε πολλά ντυσίματα.

Ορισμένες ετικέτες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα στο μάρκετινγκ νέων αξεσουάρ – και σε ορισμένες περιπτώσεις, ολόκληρων γραμμών ρούχων – που έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες. Ενώ οι ειδικοί λένε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί εάν οι αντιμικροβιακές θεραπείες μπορούν να προστατεύσουν τους χρήστες από το Covid-19, η έννοια της προστατευτικής μόδας είναι από μόνη της καθοριστική τάση.

Η αξία της άνεσης

Η πλατφόρμα μόδας Lyst εξέτασε δεδομένα αναζήτησης από περισσότερους από 100 εκατομμύρια αγοραστές στο διαδίκτυο και, στην ετήσια έκθεσή της, διαπίστωσε ότι τα τσόκαρα Birkenstock, Crocs, παντόφλες UGG και τζόκερ Nike ήταν από τα πιο περιζήτητα είδη ένδυσης της χρονιάς.

Αντικατοπτρίζοντας μια αλλαγή τόσο στην πραγματικότητα όσο και στη νοοτροπία, τα σαλόνια αντικατέστησαν την ενδυμασία γραφείου και τα χαλαρά «φορέματα σπιτιhttps://www.youtube.com/watch?v=-5q5mZbe3V8ού» – αρκετά άνετα για να σας μεταφέρουν από το γραφείο στο σπίτι στο ανάκλιντρο – είδαν την δημοτικότητά τους να αυξάνεται. Ο όρος «cottagecore», μια τάση στο Διαδίκτυο που ενσωματώνει το πνεύμα της άνετης, ρουστίκ ζωής, δημιούργησε τεράστιο θόρυβο καθώς οι χρήστες του TikTok έδειξαν τις προσπάθειές τους να διοχετεύσουν την αισθητική αυτή στο σπίτι.

Η ποπ κουλτούρα, φυσικά, βοήθησε στην υπογράμμιση αυτών των τάσεων. Το μουσικό βίντεο του BTS για το «Life Goes On» έδειξε το boyband να ταιριάζει με τις πιτζάμες, να παίζει βιντεοπαιχνίδια και να κοιτάζει έξω από τα παράθυρα.

Η πολιτική μόδα έλαβε νέα διάσταση το 2020. Από μπλουζάκια διαμαρτυρίας για την υποστήριξη του κινήματος Black Lives Matter έως πολιτικά εμπορεύματα πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ, οι άνθρωποι ντυμένοι όχι για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να μεταδώσουν ισχυρά μηνύματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Lyst, οι αναζητήσεις για όρους, συμπεριλαμβανομένης της «ψηφοφορίας», αυξήθηκαν κατά 29% κάθε εβδομάδα στις ΗΠΑ τον μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές. Και όταν η Μισέλ Ομπάμα τη φορούσε τώρα το περίφημο κολιέ «ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ», που σχεδιάστηκε από την Chari Cuthbert, η ζήτηση για το αντικείμενο ανεβαίνει στα ύψη.

Πριν από τις εκλογές, το Instagram ήταν γεμάτο με διασημότητες που δημοσίευσαν selfies με ζεστά ροζ κοστούμια χάρη σε μια εκστρατεία που ξεκίνησε από την μάρκα ένδυσης εργασίας Argent και την ομάδα υπεράσπισης Supermajority, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να ασκήσουν την ψήφο τους και να ενισχύσουν περαιτέρω τη δύναμη του ροζ στη δύναμη και την αλληλεγγύη.

Συνειδητότητα και Σκέψη

Η αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, χειροποίητα, βιώσιμα ρούχα δεν είναι μια νέα τάση. Ωστόσο, η πανδημία σημείωσε αύξηση των αγορών που βασίζονται στις αξίες, αντικατοπτρίζοντας μια μετατόπιση της νοοτροπίας μεταξύ πιο συνετών καταναλωτών, οι οποίοι, ίσως, είχαν επίσης περισσότερο χρόνο να σκεφτούν τις μάρκες στις οποίες έδωσαν την πίστη τους.

Σε μια έκθεση που εκδόθηκε τον Απρίλιο, ο Λυστ σημείωσε αύξηση κατά 69% στις αναζητήσεις για «δέρμα vegan», από έτος σε έτος. Στη Νιγηρία, η Akerele είπε ότι η προμήθεια υλικών διεθνώς έγινε προκλητική, έτσι οι σχεδιαστές και η ευρύτερη κοινότητα κινητοποιήθηκαν για να χτίσουν πιο κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις.

Αυτό, είπε η Akerele ότι μείωσε το αποτύπωμα άνθρακα της βιομηχανίας: «Βοήθησε στη μείωση των απορριμμάτων στο σύστημα με τρόπο που μπορεί να προμηθεύεται μόνο σε τοπικό επίπεδο κατόπιν ζήτησης και να ενδυναμώνουμε την κοινότητα τεχνιτών, τεχνιτών και τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού δημιουργώντας εισόδημα για αυτούς.»

Ο Vasudev είπε ότι, στην Ινδία, παρατήρησε δύο αλλαγές στη συμπεριφορά, και οι δύο ωφελούσαν τους ντόπιους τεχνίτες: «Η μία ήταν η συντριπτική απάντηση στους τεχνίτες που πωλούν απευθείας στο διαδίκτυο (με τη βοήθεια φυσικά από ΜΚΟ και βιοτεχνίες). Δύο, μια σειρά από τεχνικά κεφάλαια ανέβηκε «, είπε. «Οι Ινδοί καταναλωτές βγήκαν από το δρόμο τους για να υποστηρίξουν τους» καριγάρες «(τεχνίτες). «Αγοράζοντας, δωρίζοντας, δίνοντας προτεραιότητα στο Made in India.»