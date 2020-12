Η Γερουσία της Αργεντινής ενέκρινε σήμερα με 38 ψήφους υπέρ έναντι 29 κατά νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τις αμβλώσεις ως την 14η εβδομάδα της κύησης, έπειτα από περισσότερες από 12 ώρες συνεδρίασης για το θέμα, ανακοίνωσε η πρόεδρος του σώματος Κριστίνα Κίρτσνερ.

Το νομοσχέδιο είχε ήδη εγκριθεί από τους βουλευτές στις 11 Δεκεμβρίου. Μέχρι τώρα στην Αργεντινή επιτρέπονταν οι αμβλώσεις μόνο σε περίπτωση βιασμού ή κινδύνου της ζωής της μητέρας, βάσει νόμου που ίσχυε από το 1921.

Μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της Γερουσίας στο Μπουένος Άιρες ξέσπασαν σε κραυγές ενθουσιασμού, κυματίζοντας πράσινες σημαίες –σύμβολο της εκστρατείας υπέρ της νομιμοποίησης των αμβλώσεων.

“Τα καταφέραμε, αδελφές μου. Γράψαμε ιστορία. Τα καταφέραμε μαζί. Δεν υπάρχουν λέξεις (να περιγράψουν) αυτή τη στιγμή”, έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η Μόνικα Μάτσα, βουλευτίνα του κεντροαριστερού κυβερνώντος συνασπισμού του Αργεντίνου προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες.

Η έγκριση του νομοσχεδίου ενδέχεται να προκαλέσει μια μεγαλύτερη αλλαγή στη συντηρητική Λατινική Αμερική, όπου αυξάνονται οι εκκλήσεις να διευρυνθούν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Σε όλη τη Λατινική Αμερική οι αμβλώσεις επιτρέπονται μόνο στην Κούβα, στην Ουρουγουάη και σε κάποιες περιοχές του Μεξικού.

“Η υιοθέτηση νομοσχεδίου που νομιμοποιεί τις αμβλώσεις σε μια καθολική χώρα με το μέγεθος της Αργεντινής θα δώσει ώθηση στη μάχη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών στη Λατινική Αμερική”, δήλωσε ο Χουάν Παπίερ του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

BREAKING: Argentina became the first major country in Latin America to legalize abortion when the Senate voted by 38 in favor to 29 against with one abstention to approve a bill allowing the procedure through the 14th week of pregnancy. pic.twitter.com/ZJWsHSF1Vi

— DW News (@dwnews) December 30, 2020