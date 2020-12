Η Ναόμι Κάμπελ συνεργάστηκε με την Cipriani Restaurants NYC για τη δημιουργία του πρώτου της οδηγού διατροφής ενόψει των Χριστουγέννων με τίτλο «Nourishment with Naomi».

Το διάσημο μοντέλο, σε συνεργασία με την εταιρεία θα δωρίσει 1.000 καλάθια με τρόφιμα σε πέντε νοσοκομεία σε όλη τη Νέα Υόρκη, τα Mt. Sinai, Montefiore, Harlem Hospital, Coney Island Hospital και Elmhurst Hospital.

We are so grateful to @NaomiCampbell and @TheChamberGroup for donating bags of food to our #HealthCareHeroes at NYC Health + Hospitals/Elmhurst, Harlem and @ConeyIslandHosp. Thanks so much! pic.twitter.com/L0mEwHaGx0 — NYC Health + Hospitals (@NYCHealthSystem) December 24, 2020

We are so grateful to @NaomiCampbell for donating bags of food to our #HealthCareHeroes at NYC Health + Hospitals/Elmhurst, Harlem and @ConeyIslandHosp. Thanks so much! pic.twitter.com/4k3oaZkVqz — NYC Health + Hospitals (@NYCHealthSystem) December 23, 2020

Η κίνηση αυτή, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ σχετικά, γίνεται από το σούπερ μόντελ ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της Covid-19.

«Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Αναγνωρίσω και να εκτιμώ τον κίνδυνο που διατρέχετε τους τελευταίους εννέα μήνες για να διατηρήσετε την πόλη της Νέας Υόρκης ασφαλή.

Παρακαλώ απολαύστε αυτό το μικρό δείγμα εκτίμησης ως έκφραση ευγνωμοσύνης για τη σκληρή δουλειά και τις προσπάθειές σας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε η Ναόμι Κάμπελ.

I would like to say thank you to ALL of you who work tirelessly the frontlines at the HOSPITALS IN NEW YORK, NY .

Mt. Sinai Hospital – Manhattan

Montefiore Hospital – The Bronx

Harlem Hospital – Harlem, New York

Coney Island Hospital – Brooklyn

Elmhurst Hospital – Queens — Naomi Campbell (@NaomiCampbell) December 23, 2020