Το site Flixpatrol καταγράφει καθημερινά τα Top 10 όλων των χωρών που είναι διαθέσιμο το Netflix και τα αποτελέσματα στο τέλος της χρονιάς είναι πράγματι εντυπωσιακά.

Τι παρακολουθήσαμε όμως στην Ελλάδα τη χρονιά που φεύγει;

Ποιες σειρές και ταινίες ξετρέλαναν το ελληνικό κοινό;

Το Top 10 των τηλεοπτικών σειρών στην Ελλάδα

10. Dark

9. The Umbrella Academy

8. Locked Up

7. The Last Dance

6. Snowpiercer

5. Lucifer

4. Dark Desire

3. Cobra Kai

2. Emily in Paris

1. The Queen’s Gambit

Το Top 10 των ταινιών στην Ελλάδα

10. The Christmas Chronicles

9. Focus

8. Feel the Beat

7. Despicable Me 2

6. The Sponge Bob Movie: Sponge on the Run

5. The Christmas Chronicles: Part Two

4. The Social Dilemma

3. Enola Holmes

2. The Grinch

1. 365 Days