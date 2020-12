Οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας καταρτίζουν και αναμένεται να παρουσιάσουν σχέδιο για την επανέναρξη των εμπορευματικών μεταφορών, καθώς ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για να ανοίξουν ξανά τα σύνορα, μεταδίδει το BBC.

Το σχέδιο αυτό αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα στον ιστότοπο της βρετανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, το οποίο επικαλείται τον Κλεμάν Μπον, τον υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας.

Χάος στα κλειστά σύνορα – Ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά

Υπενθυμίζεται πως μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργηθεί δημιουργείται στα σύνορα της Βρετανίας μετά μάλιστα και το «βέτο» άλλων χωρών σε βρετανούς πολίτες.

Όπως αναφέρει το BBC η κυβέρνηση και οι εμπορικοί όμιλοι έχουν προειδοποιήσει για «σοβαρή αναστάτωση» αφού η Γαλλία έκλεισε για 48 ώρες τα σύνορα της για τη μετακίνηση ανθρώπων και οχημάτων, αποκλείοντας την σημαντικότερη εμπορική της αρτηρία με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στις μεταφορές στο Κεντ στη νότια Αγγλία.

Φορτηγά βρίσκονται ακινητοποιημένα στον αυτοκινητόδρομο M20, ο οποίος έχει κλείσει στην κανονική κυκλοφορία. Κοντινό αεροδρόμιο θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την τοποθέτηση φορτίων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βρετανικού μέσου, περίπου 10.000 φορτηγά ημερησίως ταξιδεύουν μεταξύ Ντόβερ και Καλαί κατά τις περιόδους αιχμής όπως τα Χριστούγεννα.

Επομένως το ξαφνικό κλείσιμο των συνόρων έχει επιφέρει τεράστιες ουρές αλλά και ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Την Κυριακή, ο Γραμματέας Μεταφορών Γκραντ Σάπς προέτρεψε τους πολίτες να μην ταξιδέψουν σε λιμάνια του Κεντ, λέγοντας ότι πιθανότατα θα προκληθεί «σημαντική αναστάτωση».

Η αστυνομία του Κεντ έχει βάλει σε εφαρμογή το Operation Stack – ένα σύστημα στάθμευσης φορτηγών στον αυτοκινητόδρομο M20 στο Κεντ για όσο παραμείνουν κλειστά τα σύνορα.

Το Υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι το αεροδρόμιο του Μάνστον στο Κεντ προετοιμάζεται για να «υποδεχτεί» έως και 4.000 φορτηγά ώστε να αποσυμφορηθεί κάπως ο αυτοκινητόδρομος.

Πρόκληση η μεταφορά φρέσκων τροφίμων

Ο Ρίτσαρντ Μπέρνετ, επικεφαλής της Οδικής Μεταφοράς Οχημάτων, δήλωσε στο πρόγραμμα BBC Today ότι η απαγόρευση θα μπορούσε να αποτρέψει τους μεταφορείς της ΕΕ να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο φοβούμενοι μήπως δεν καταφέρουν να φύγουν γρήγορα από τη χώρα.

As countries across Europe and the world stop UK arrivals, long queues of Lorries form near Dover. pic.twitter.com/IQ89nrwuh1 — Tarun Mangla (@tarunmangla0031) December 21, 2020



«Οι έμποροι λιανικής πώλησης έχουν κάνει καλή δουλειά για την αποθήκευση προϊόντων για τα Χριστούγεννα, επομένως θα υπάρχει άφθονο απόθεμα», ανέφερε καθησυχάζοντας τους πολίτες, ενώ πρόσθεσε πως μεγάλη πρόκληση αποτελούν τα φρέσκα τρόφιμα.