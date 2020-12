Η θάλασσα του Αιγαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διακοπές, την ξεγνοιασιά, το καλοκαίρι. Για κάποιους, όμως, είναι ένας τόπος μαρτυρίου και θανάτου. Είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οι οποίοι φορτωμένοι με όλο το βιός τους και με τις οικογένειες τους στο πλευρό τους τολμούν να διασχίσουν τη μικρή μεν, άκρως επικίνδυνη δε διαδρομή προς την Ευρώπη σε πλαστικές βάρκες με μόνο διαβατήριο την ελπίδα.

Λίγο πριν το τέλος του 2020, και αφού ο φετινός Δεκέμβριος έχει ήδη «αμαυρωθεί» από δύο ναυάγια με νεκρούς, έρχεται στο φως μια απίστευτη καταγγελία για την ίσως πιο βίαιη επαναπροώθηση (pushback) βάρκας με πρόσφυγες των τελευταίων χρόνων.

Kalymnos, #Greece, 5-8/12: Evidence of #torture against #RefugeesGr during an illegal push-back by the @HCoastGuard: «11 men [refusing to enter «life-rafts»].. broken bones, skull fractures.. bruises.. some not able to walk»#Pushbacks

via @ABoatReport 🔽https://t.co/Yk9XoEG60g pic.twitter.com/IAsk2VHVZH

— Vassilis Tsarnas (@VassilisTsarnas) December 21, 2020