Πριν από περίπου 30 χρόνια, το Antiquorum της Γενεύης πρωτοστάτησε στη σύγχρονη δημοπρασία ρολογιών με την πώληση του «Art of Patek Philippe».

Πριν από αυτό, η ιδέα ότι τα ωραία ρολόγια ήταν συλλεκτικά ήταν μάλλον εκκεντρική . Υπήρξε η περίοδος της ανόδου των φτηνών ηλεκτρονικών μοντέλων χαλαζία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του ’80 και μετά ήλθε η διάκριση για τα παραδοσιακά χειροποίητα ρολόγια ως κάτι περισσότερο από την καλσσική λειτουργία τους.

Η δημοπρασία-ορόσημο, που πραγματοποιήθηκε το 1989, βοήθησε επίσης στην ενίσχυση της θέσης της Patek Philippe.

Είναι μια φήμη που διατηρείται μέχρι σήμερα, χάρη στο brand που προσφέρει καινοτομία και λατρευτική αύρα.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το Grandmaster Chime του τιτανίου Patek Philippe κέρδισε 31 εκατομμύρια δολάρια στο Christie’s – ξεπερνώντας κάθε ρεκόρ.

Ορισμένες άλλες μάρκες, από το Breguet έως το Rolex, εξακολουθούν να ανταγωνίζονται σε αυτόν τομέα.

Τι είδους αριστούργημα ρολόι θα μπορούσε να κατασκευάσει ο Abraham-Louis Breguet εάν ήταν ζωντανός σήμερα;

Πραγματικά, ο «νονός της σύγχρονης ωρολογοποιίας» – ο οποίος πιστώνεται με την εκβιομηχάνιση της ωρολογοποιίας και τις αμέτρητες τεχνολογικές καινοτομίες – μάλλον δε θα έκανε καθόλου ρολόγια.

Στην πραγματικότητα, το 160ο ρολόι του, το μυθικό Marie-Antoinette είναι ένα αριστούργημα της υπερυπολογιστικής. Η ιστορία αυτού του ρολογιού είναι ένας θρύλος.

Το ολοκαίνουργιο Patek Philippe Grandmaster Chime μπορεί να πουλήθηκε για 31 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, αλλά το ρολόι είναι «γαλαζοαίματο».

Κατασκευασμένο για τον διάσημο τραπεζίτη της Νέας Υόρκης Henry Graves Jr, διαθέτει 24 διαφορετικές επιλογές (δεν λέει μόνο την ώρα). Είναι το αποκαλούμενο ρολόι Supercomplication και θεωρήθηκε το πιο περίπλοκο ρολόι που έγινε ποτέ, μέχρι η Patek Philippe να δημιουργήσει το Caliber 89 για την 150ή επέτειος της το 1989.

Αυτό το χρονόμετρο – χρονογράφος της δεκαετίας του 1960 δεν είναι κατασκευασμένο από πολύτιμο μέταλλο, απλώς από παλιό ατσάλι. Ούτε φιλοξενεί επιβλητικές εφαρμογές – η «κάσα» του είναι χονδροειδής, χαραγμένη ανορθόγραφα: «Drive Careently Me».

Αλλά αυτό δεν είναι συνηθισμένο ρολόι. Ήταν του Paul Newman. Το απόλυτο παράδειγμα του πιο συλλεκτικού Rolex, δόθηκε στο αστέρι του Χόλυγουντ από τη σύζυγό του Joanne Woodward το 1968, όταν το πάθος του για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκίνησε πραγματικά (εξ ου και η χάραξη).

Μπορεί να κατέχει τη 16η θέση στη λίστα με τα πιο ακριβά ρολόγια που έχουν πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία, αλλά αυτή η κλασικά λιτή ομορφιά εξακολουθεί να είναι σεβαστή για την ωρολογοποιία που εφαρμόστηκε σε αυτό.

Όμως, η «Μέθοδος Ντάνιελς», που τον έκανε να χειροτεχνεί κάθε στοιχείο από ακατέργαστο μέταλλο χωρίς αυτοματοποίηση – πόσο μάλλον πρόσθετο προσωπικό στο απομακρυσμένο εργαστήριό του στο Isle of Man – ήταν αναμφισβήτητα το πιο εντυπωσιακό του επίτευγμα.

