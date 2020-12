Για τα φετινά Χριστούγεννα η ΙΚΕΑ έβγαλε μεταξύ άλλων μπισκότα, ένα γλυκό, ζυμαρένιο ρολό με σαφράν, ένα σουηδικό γιορτινό ποτό και οδηγίες όχι μόνο για να φτιάξεις gingerbread house αλλά και για να το γεμίσεις με βρώσιμες εκδοχές των πιο αναγνωρίσιμων επίπλων της.

Στην καναδική ιστοσελίδα της εταιρίας μπορείς να βρεις και να κατεβάσεις τις οδηγίες για το πώς να φτιάξεις και να συναρμολογήσεις βρώσιμες εκδοχές επίπλων όπως η βιβλιοθήκη BILLY, το τραπέζι LACK και το κρεββάτι MALM.

«Περάστε τις γιορτές σαν γνήσιος Σουηδός- δημιουργήστε άνετο περιβάλλον στο σπίτι και περάστε χρόνο απολαμβάνοντας ωραίο φαγητό» γράφει η ανάρτηση της εταιρίας.

This holiday season, transform your Gingerbread House into a Gingerbread Höme. Create iconic IKEA gingerbread furniture with 6 free downloadable cookie cutters. https://t.co/8qY5CFMb4t #IKEA #IKEACanada #IKEAHoliday pic.twitter.com/EChfrwPqHN

— IKEA Canada (@IKEACanada) November 25, 2020