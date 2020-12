Λίγο πριν το τέλος του νέου κύκλου του GNTM, η Μαριαγάπη και η Ξένια δεν τα πήγαν καλά στην τελευταία φωτογράφιση του ριάλιτι μόδας και ήταν υποψήφιες προς αποχώρηση.

Τελικά η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε πως η Ξένια Μοτσκαλίδου η οποία είχε επιστρέψει πριν από λίγες εβδομάδες στο παιχνίδι, αποχωρεί οριστικά από το GNTM 3.

Η 22χρονη, λίγη ώρα μετά το τέλος της προβολής του επεισοδίου με την αποχώρησή της, έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram.

Συγκεκριμένα η Ξένια Μοτσκαλίδου δημοσίευσε δύο φωτογραφίες και έγραψε το παρακάτω μήνυμα:

«What’s the best thing that happened to you in 2020?

For me I’d say it was the wonderful time I had during the making of @gntmgr

Sorry international foxies these are some things I have to express to my Greek audience.

Ευχαριστώ που αντέξατε να βλέπετε το προγούλι μου από κάθε γωνιά on the big screen.

Αποχώρησα για 2η φορά, πολύ δικαιολογημένα.

Όχι και ότι η 1η δεν ήταν, δεν φταίει ποτέ μόνο ο ένας σε μια συνεργασία.

Πέρασα υπέροχες στιγμές και μάζεψα αξέχαστες εμπειρίες.

Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να εκφράσω το πόσο ευγνώμων είμαι για τα άτομα που με έκαναν να εξελιχθώ, να δοκιμάσω και να πιέσω τα όρια μου, να βγω από το comfort zone και πίστευαν σε εμένα μέχρι και την τελευταία μου στιγμή στο παιχνίδι αυτό.

@genevievevv @vickykaya_ @angelosbratis @skoulos @yiorgoskaravas_official

Δεν ξεχνάω τους στυλίστες, makeup artists, σχεδιαστές και φωτογράφους για τις υπέροχες συνεργασίες.

Και βέβαια ευχαριστώ όλα τα άτομα της παραγωγής που δουλεύοντας σκληρά έκαναν την εμπειρία αυτή αξέχαστη και ανεπανάληπτη.

Όλη η εμπειρία ήταν κάτι τελείως άγνωστο για εμένα και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα άτομα που ήταν δίπλα μου κατά όλη την διάρκεια, μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Μετά την επιστροφή μου στο παιχνίδι είχα βρει τα πράγματα πολύ διαφορετικά και αυτό με είχε ταράξει αρκετά.

Γι αυτό θέλω να ζητήσω μια τεράστια συγνώμη για τις παρεξηγήσεις και τις στιγμές που βγήκα εκτός εαυτού λόγω πίεσης και του έντονου ανταγωνισμού.

Τέλος έχω να πω πως αυτή η φάση της ζωής μου θα μου μείνει αξέχαστη και δεν θα την άλλαζα με τίποτα.

Με έκανε πιο δυνατή και να τα βρω με τον εαυτού μου λιγάκι παραπάνω, to love anything or anyone you gotta love yourself first.

Ευχαριστώ όλους όσοι ασχολήθηκαν μαζί μου είτε θετικά είτε αρνητικά.

p.s Αυτές οι φωτογραφίες είναι οι τελευταίες που έβγαλα πριν μάθουμε τα αποτελέσματα του μπουτκαμπ».

View this post on Instagram A post shared by Aesthetic – Makeup (@kceniyah)