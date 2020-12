Η αστυνομία συνέλαβε 22 άτομα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας σήμερα στο Παρίσι ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότητα και τον αμφιλεγόμενο νόμο για την ασφάλεια.

Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και αρκετές βιτρίνες καταστημάτων καταστράφηκαν, στην αρχή της διαδήλωσης, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η γαλλική τηλεόραση. Ένα φορτηγό διακρινόταν την ώρα που καιγόταν σε έναν δρόμο, ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού σκέπαζε τον ουρανό σε εκείνο το σημείο.

Η διαδήλωση άρχισε το απόγευμα στο Πορτ ντε Λιλά, στη βόρεια πλευρά του Παρισιού, υπό υψηλή αστυνομική επιτήρηση, μια εβδομάδα μετά προηγούμενη διαδήλωση στο Παρίσι που τελείωσε με βίαιες συγκρούσεις. Ομάδες νέων και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν εκεί με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία προς την πλατεία της Δημοκρατίας.

Σε ένα περιστατικό στο Παρίσι, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, αφότου διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα προς τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Νεαροί, με κουκούλες, έσπασαν τη βιτρίνα ενός καταστήματος.

Ακραία μερίδα των διαδηλωτών έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητα. και έσπασε τα τζάμια σε βιτρίνες.

BREAKING – Cars have been set on fire on the streets of Paris today as black bloc militants continue to rampage to protest the new security law. pic.twitter.com/fWb5gmPcJt

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 5, 2020