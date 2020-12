Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, αντίπαλες χώρες στην κρίση του Κόλπου, καθώς και τα ουδέτερα μέρη, Ομάν και Κουβέιτ, ανακοίνωσαν χθες πρόοδο στην επίλυση του διπλωματικού πολέμου μεταξύ του μικρού εμιράτου εναντίον του ισχυρού σουνιτικού βασιλείου και τριών αραβικών κρατών συμμάχων του.

«Είναι καιρός να επιλυθεί αυτή η σύγκρουση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, μιλώντας από το Μπαχρέιν, όπου παρευρέθηκε σε διάσκεψη για την περιφερειακή ασφάλεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ σεΐχης Αχμεντ Νάσερ αλ Μοχάμεντ αλ Σαμπάχ, του οποίου η χώρα ηγείται των προσπαθειών διαμεσολάβησης, δήλωσε από την πλευρά του ότι όλα τα μέρη εξέφρασαν την προθυμία τους να καταλήξουν σε «τελική συμφωνία» κατά τη διάρκεια των «εποικοδομητικών συνομιλιών» στις οποίες συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Με tweet του, ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουραχμάν Αλ Θάνι καλωσόρισε τη δήλωση του Κουβέιτ ως «ένα επιτακτικό βήμα» προς την επίλυση της διένεξης.

The Kuwaiti statement is an imperative step towards resolving the GCC crisis. We express our gratitude to the State of Kuwait for their mediation & the United States for their efforts. The interest and security of the people of the Gulf & the region remain our top priority.

— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 4, 2020