Λίγους μήνες μετά το viral -για λάθος λόγους- τεστ παρατηρητικότητας της CIA, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ επανέρχεται με νέο τεστ, ζητώντας από τον κόσμο αυτή τη φορά να βρει «τι ώρα είναι«.

«Δοκιμάστε τις ικανότητές σας στην ανάλυση. Τι ώρα είναι στη φωτογραφία;» έγραψε στο Twitter η CIA, μαζί με μία φωτογραφία εποχής που απεικονίζει παγωμένους δρόμους, χιονισμένα σχολικά λεωφορεία και πλαγιές με έλατα καλυμμένα με χιόνι.

#TuesdayTrivia Put your analysis skills to the test. What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

Φυσικά, οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και να λύσουν τον γρίφο, με πολλούς να προβάλλουν την θεωρία πως είναι είτε 3 μ.μ., είτε 11 π.μ. ή 7 π.μ.

With the arrival of school busses it’s either 7am or 4pm but since the street lights are still on I’m going to say it’s 7am. https://t.co/cbpj1ine5F — Justin (@520justincase) December 2, 2020

Sun Rises in the East …. Where the Shadows are .. Not to mention school buses out front.. 7am https://t.co/IHn30B0ots — Bradley C (@Brad6842) December 3, 2020

Trick question: It’s an animation,not a real picture. https://t.co/vYf8wIv3O6 — Jeff Schogol (@JeffSchogol) December 1, 2020

https://twitter.com/ArmsControlWonk/status/1333847492010524674?s=20

Η σωστή απάντηση

Πάντως, λίγο αργότερα, η CIA αποκάλυψε πως η σωστή απάντηση ήταν 7 το πρωί. «Οι περισσότεροι από εσάς μαντέψατε σωστά (σε ποσοστό 53,1%). Φαίνεται πως όλοι έχετε καλό μάτι. Πρέπει να δείτε την σελίδα σταδιοδρομίας μας. #DiscovertheCIA» ανέφερε σε tweet.

Η CIA έχει μια σελίδα αφιερωμένη στην προσέλκυση νέων αναρτώντας κάθε Τρίτη παζλ με διαφορές στις φωτογραφίες.

