Υπεγράφη σήμερα από τον υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Νότη Μηταράκη, και την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ίλβα Γιόχανσον Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία πρότυπης δομής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο.

Το νέο κέντρο αναμένεται να έχει κατασκευαστεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2021.

Το υπόμνημα που υπογράφηκε σήμερα καθορίζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και τους τομείς συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των ελληνικών Αρχών και των οργανισμών της ΕΕ.

Η σημερινή συμφωνία αφορά κοινοτική χρηματοδότηση επιπλέον των 121 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα για την κατασκευή 3 μικρότερων κέντρων υποδοχής στα νησιά της Σάμου, της Κω και της Λέρου, που θα ολοκληρωθούν επίσης τον Σεπτέμβριο του 2021.

Europe and Greece work hand in hand to support both the local communities and the people who arrive on the Greek islands.

We will establish a new, up-to-standard reception centre on the island of Lesvos, bringing us closer to a sustainable solution for the island. #MigrationEU

