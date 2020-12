Η Evripides Art Gallery παραμένει κοντά στο κοινό της και την περίοδο του lockdown με δύο δράσεις.

Στην ιστοσελίδα www.evripides-art.gr παρουσιάζονται online οι τέσσερις εκθέσεις που έλαβαν χώρα στη γκαλερί το διάστημα πριν από την καραντίνα.

Παράλληλα στα Social Media της γκαλερί, στις σελίδες στο Facebook και στο instagram οι φιλότεχνοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ιστορία πίσω από τα έργα τέχνης που δημιούργησαν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που εκπροσωπεί η γκαλερί.

Virtual Tour σε τέσσερις εκθέσεις

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε από το Smart Phone, το tablet ή τον υπολογιστή σας στις εκθέσεις Έλενα Κυρκιλή «Surfacing The Scenes Within», «Γιάννης Ευθυμίου ζωγραφική», Στέλλα Καπεζάνου «Baby One More Time» και Κωνσταντίνος Νίκου «Yearning for truth».

Η ιστορία ενός έργου

Πίσω από κάθε έργο τέχνης υπάρχει η συναρπαστική ιστορία της δημιουργίας του.

Η Evripides Art Gallery και οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που εκπροσωπεί σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις ιστορίες πίσω από τη δημιουργία των έργων τέχνης.

Συντονιστείτε με τα Social Media της γκαλερί Facebook και instagram για να ανακαλύψετε τα «μυστικά» πίσω από τον καμβά, ή το γλυπτό.

View this post on Instagram A post shared by Evripides Art Gallery (@evripidesart)

View this post on Instagram A post shared by Evripides Art Gallery (@evripidesart)

View this post on Instagram A post shared by Evripides Art Gallery (@evripidesart)