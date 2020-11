Το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός και όλος ο κόσμος, θρηνεί για την απώλεια του «Θεου», του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Η ψυχή του Ντιεγκίτο όμως θα είναι για πάντα εδώ.

Η Μπόκα Τζούνιορς έσβησε τα φώτα της στην ιστορική της έδρα «Λα Μπομπονέρα», ωστόσο η θέση του Μαραντόνα θα είναι για πάντα εκεί να φωτίζει. Η Μπόκα έσβησε τα φώτα του γηπέδου και άφησε ανοιχτό μόνο εκείνο της θέσης του Ντιεγκίτο όταν πήγαινε ως φίλαθλος της ομάδας…

Μια εικόνα που προκαλεί ανατριχίλα…

Buenos Aires. La Bombonera tonight. Total darkness but with the only light: Diego Armando Maradona’s “palco”. The only one. His place into his stadium. 🇦🇷✨ #Diego pic.twitter.com/TSIeIH2HCo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2020