Η φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca προσανατολίζεται στη διενέργεια νέας κλινικής μελέτης για την έγκριση εμβολίου κατά της Covid-19 στις ΗΠΑ, δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τη σύγχυση που προκάλεσε η ανακοίνωση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα οποία το εμβόλιο είναι πιο αποτελεσματικό όταν χορηγείται πρώτα σε μικρή δόση και μετά σε μεγαλύτερη –ένα εύρημα που προήλθε από μικρή μερίδα εθελοντών, η οποία μάλιστα δεν περιλάμβανε κανέναν ηλικιωμένο.

BREAKING: AstraZeneca Plc is likely to conduct an additional global trial to assess the efficacy of its Covid-19 vaccine, according to the company’s chief executive officer https://t.co/DSVcegqn9C

— Bloomberg (@business) November 26, 2020