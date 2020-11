Το τέλος της μετεκλογικής αβεβαιότητας στις ΗΠΑ προκαλεί «ράλι» ανόδου στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Αλμα άνω των 400 μονάδων σημειώνει ο δείκτης Dow Jones ο οποίος κινείται πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 30.000.

Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι οι άγριες επιθέσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για τα αποτελέσματα των εκλογών πλησιάζουν προς το τέλος τους, ανοίγοντας τον δρόμο για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας και μειώνοντας τον πολιτικό κίνδυνο.

Την άνοδο του Dow Jones τροφοδοτεί το «ράλι» της μετοχής της Boeing μετά το καταρχήν πράσινο φως που φέρεται να έδωσαν οι ευρωπαϊκές αρχές στα 737 MAX, ανοίγοντας το δρόμο για να λάβουν ξανά τα αεροσκάφη πτητική άδεια τον Ιανουάριο.

«Ράλι» και για τη μετοχή της ηλεκτρικής αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, η οποία ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 500. δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης.

Η άνοδος του Dow Jones πάνω από τις 30.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του έρχεται σε χρόνο ρεκόρ μετά την κατρακύλα του βιομηχανικού δείκτη στο πρώτο κύμα της πανδημίας του κοροναϊού. Ο δείκτης είχε βρεθεί μια ανάσα από τις 30.000 μονάδες τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν το χτύπημα της πανδημίας στις ΗΠΑ, για να κατρακυλήσει κάτω από τις 19.000 μονάδες τον Μάρτιο εν μέσω των μαζικών lockdown για την ανάσχεση της πανδημίας. Από τότε ο δείκτης έχει απογειωθεί καθώς η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει, αν και το δεύτερο κύμα της πανδημίας δοκιμάζει τις αντοχές της ανάκαμψης.

Λίγο πριν τις 7 ώρα Ελλάδος ο Dow Jones βρίσκονταν στις 30.063,88 μονάδες (+1,60%), ο S&P 500 στις 3.632,76 μονάδες (+1,54%) και ο Nasdaq στις 12.005,19 μονάδες (+1,05%).

