Με αρκετές κρίσιμες πολιτείες να μην έχουν ολοκληρώσει ακόμη την καταμέτρηση ψήφων, οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές συνεχίζουν να αποτελούν ένα θρίλερ, τα αποτελέσματα του οποίου δεν μπορούν να κριθούν ακόμη με βεβαιότητα.

Οι διαφορές από την ήττα της Χίλαρι Κλίντον πριν τέσσερα χρόνια, συνίστανται στη νίκη Μπάιντεν στην Αριζόνα και στον μοναδικό εκλέκτορα που κατάφερε να εξασφαλίσει στη Νεμπράσκα, και συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών εξακολουθεί να έχει πιθανότητες να νικήσει τις εκλογές.

Το αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, για άλλη μια φορά εξαρτάται από τρεις μεσοδυτικές πολιτείες: Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν και Πενσυλβάνια. Και για πρώτη φορά, ενδεχομένως, από τα δικαστήρια – τουλάχιστον αν η καταμέτρηση σε αυτές κριθεί υπέρ του Μπάιντεν.

Οι ψηφοφόροι στηρίζουν τον Τραμπ

Αυτό που είναι ήδη ξεκάθαρο είναι πως δεν υπήρξε αποκήρυξη του Τραμπ. Τα πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις πριν την ημέρα των εκλογών. Αν ο πρόεδρος εν τέλει χάσει σε αυτές τις κρίσιμες πολιτείες, η διαφορά πιθανότατα θα είναι μικροσκοπική.

Αν και αυτή τη στιγμή προηγείται στην καταμέτρηση σε δύο από τις τρεις, πρόκειται για τις δύο πολιτείες που θα πρέπει να καταμετρήσουν μεγάλο αριθμό επιστολικών ψήφων, οι οποίες αναμένεται να είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του Μπάιντεν. Η Πενσυλβάνια ειδικά, φαίνεται ότι θα αργήσει πολύ να βγάλει αποτέλεσμα.

Here’s the latest Electoral College vote count: Biden 238, Trump 213. Both candidates still have paths to victory https://t.co/QoNHwrMGul pic.twitter.com/M7w2ia2N5U — Bloomberg (@business) November 4, 2020

Το Associated Press έχει ανακηρύξει τον Μπάιντεν νικητή στη Μινεσότα, πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητες ο πρώην αντιπρόεδρος να «πάρει» και το γειτονικό Ουισκόνσιν. Αν ο πρόεδρος καταφέρει να κερδίσει σε δύο από τις τρεις μεσοδυτικές πολιτείες, όμως, το πιθανότερο είναι ότι θα εξασφαλίσει και μια δεύτερη τετραετία.

Ορισμένες άλλες πολιτείες-κλειδιά δεν έχουν ανακηρύξει ακόμη νικητή. Ανάμεσά τους και η Βόρεια Καρολίνα και η Τζόρτζια. Όμως ο Τραμπ φαίνεται ότι θα κερδίσει και στις δύο, αναφέρει ο Economist, όπως συνέβη και το 2016. Η Αμερική και ο υπόλοιπος πλανήτης περιμένουν με κομμένη την ανάσα το τέλος της καταμέτρησης – το οποίο μπορεί να μην έρθει πριν την Πέμπτη ή ακόμη και την Παρασκευή.

Τέσσερα σενάρια μέχρι το τελικό αποτέλεσμα

Ένα σενάριο που διακινούν τα αμερικανικά δίκτυα αναφέρει ότι αν πάρει ο Μπάιντεν πέραν της Αριζόνας, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν και Νεβάδα που είναι σε οριακό σημείο, φτάνει τους 270 εκλέκτορες.

Το άλλο σενάριο είναι να χάσει Ουισκόνσιν και Νεβάδα και να κερδίσει την Τζόρτζια με 16 εκλέκτορες.

Επισης αν ο Μπάιντεν τελικά πάρει το Ουισκόσκιν και επικρατήσει σε μία από Βόρεια Καρολίνα (15 εκλέκτορες), Τζόρτζια (16), Μίσιγκαν (16) και Πενσιλβάνια (20 εκλέκτορες), τότε είναι πολύ πιθανό να πάρει και την προεδρεία.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος χρειάζεται νίκες σε τουλάχιστον τέσσερις πολιτείες εκ των Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μίσιγκαν, Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν για να φθάσει στους 270 εκλέκτορες. Ωστόσο το Μίσιγκαν φαίνεται πως το χάνει, καθώς εκεί ο Μπάιντεν διατηρεί μικρό προβάδισμα.

«Εκλογική απάτη»

Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει τόση υπομονή. Ήδη έχει υποστηρίξει ότι η μόνη πιθανή εξήγηση που δεν έχει ήδη νικήσει είναι η εκλογική απάτη. Αυτό, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα στις κρίσιμες πολιτείες, το είχαν προβλέψει όλοι και μάλιστα από καιρό. Κι όμως, κατάφερε να προκαλέσει σοκ.

Here’s where the race for the White House stands now, based on the states called so far. Follow live #Election2020 results here. https://t.co/Ocytit1xtq pic.twitter.com/OYvZ9STpN1 — The New York Times (@nytimes) November 4, 2020

Ο Μπάιντεν προσπάθησε να καταπολεμήσει κάθε προσπάθεια του Τραμπ να αυτοανακηρυχθεί νικητής, έχοντας προετοιμάσει τους υποστηρικτές του για μεγάλη αναμονή μέχρι τα τελικά αποτελέσματα. «Πιστεύουμε ότι είμαστε σε τροχιά νίκης σε αυτές τις εκλογές… Όμως δεν θα τελειώσουν μέχρι να καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος». Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του απαντούσε: «Πρόκειται για μια τεράστια απάτη εις βάρος του έθνους μας». Δήλωσε, μάλιστα, ότι η προεκλογική του εκστρατεία πρόκειται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Θέλουμε να σταματήσει κάθε ψηφοφορία. Δεν θέλουμε να βρουν κι άλλες ψήφους στις 4 η ώρα το πρωί και να τις προσθέσουν και αυτές».

Δεν είναι ξεκάθαρα τα επιχειρήματα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οι συνήγοροι του προέδρου. Μια άμεση προσφυγή εκ μέρους του Τραμπ δεν θα είχε νομική βάση και το Ανώτατο Δικαστήριο θα την αγνοούσε. Όμως τα σχόλιά του αντανακλούν την ελπίδα του ότι η ανάδειξη της Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ σε μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα, μέσω τις οποίας πέτυχε πλειοψηφία των Συντηρητικών κατά 6-3, θα του δώσει το πλεονέκτημα σε περίπτωση που οι εκλογές κριθούν εκεί. Πιο πιθανή τροπή θα ήταν η προσφυγή σε πολιτειακά δικαστήρια, για μικρολεπτομέρειες των τοπικών εκλογικών νόμων, ιδιαιτέρως από τη στιγμή που ο κοροναϊός δυσκόλεψε τις διαδικασίες για τους διοικητικούς υπαλλήλους των εκλογών.

Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων

Ο αγώνας για τον έλεγχο της Γερουσίας επίσης δεν έχει κριθεί ακόμη, όμως όσο η ώρα περνά, τόσο σβήνουν και οι ελπίδες των Δημοκρατικών να επιτύχουν την πλειοψηφία. Οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι έχουν ήδη ανακηρυχθεί νικητές στη Νότια Καρολίνα, το Κάνσας, το Κεντάκι, το Μισισιπί και την Αϊόβα, ενώ το έχουν το προβάδισμα στη Βόρεια Καρολίνα και το Μέιν. Οι Δημοκρατικοί διατήρησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Με πολλές δυτικές πολιτείες να μην έχουν μετρήσει μέχρι στιγμής τις περισσότερες ψήφους, είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε σε τι βαθμό υποτίμησαν – για άλλη μία φορά – τον Τραμπ οι δημοσκοπήσεις. Ο Μπάινεν τα πήγε χειρότερα από την Κλίντον στο Μαϊάμι και στα προάστιά του, ενώ δεν κατάφερε να πετύχει ούτε τις δικές της διαφορές από τον Τραμπ στις ψήφους των Ισπανόφωνων στο Ρίο Γκράντε του Τέξας. Η υπόσχεση του Μπάιντεν ότι θα κατάφερνε να ξανακερδίσει τις περιοχές της λευκής εργατικής τάξης του Οχάιο επίσης έμεινε ανεκπλήρωτη, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι αντίστοιχα προβλήματα θα τον περιμένουν και στη γειτονική Πενσιλβάνια. Στη Γερουσία, οι ψηφοφόροι των πιο συντηρητικών πολιτειών φαίνεται ότι δεν απομακρύνθηκαν από τους Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους.

Νίκη Μπάιντεν βλέπουν τα γραφεία στοιχημάτων

Οι εταιρείες στοιχημάτων δίνουν ξανά ως φαβορί για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν, αλλάζοντας άρδην την πρόβλεψή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας που έδειχνε ως επικρατέστερο τον Ρεπουμπλικανό απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα στοιχεία τριών από αυτές.

Η μεγάλη αυτή αλλαγή σημειώθηκε έπειτα από πρόβλεψη για ανατροπή υπέρ του Μπάιντεν στο Ουισκόνσιν, με καταμετρημένο το 89% των ψήφων. Σύμφωνα με την Edison Research, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει 49,3% των ψήφων, έναντι 49% που εξασφαλίζει ο Τραμπ.

Κατά την Smarkets Exchange, με έδρα τη Βρετανία, η πιθανότητα να κερδίσει ο Μπάιντεν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον σε 58%, ενώ μία ώρα νωρίτερα αυτή ανερχόταν σε 29%. Σύμφωνα παράλληλα με την PredictIt, με έδρα τη Νέα Ζηλανδία, η πιθανότητα να κερδίσει ο Δημοκρατικός υποψήφιος ανέρχεται τώρα σε 63%.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Smarkets, η πιθανότητα να κερδίσει ο Ρεπουμπλικανός απερχόμενος πρόεδρος ανέρχεται τώρα σε 41%, με το ποσοστό αυτό να έχει σημειώσει τεράστια πτώση από το 80% που ήταν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα επίσης με τη βρετανική εταιρεία στοιχημάτων Betfair, οι πιθανότητες που έχει ο Δημοκρατικός πρώην αντιπρόεδρος να κερδίσει τις εκλογές ανέρχονται σε 60%.

Οι πιθανότητες να κερδίσει ο Μπάιντεν είχαν μειωθεί σε λιγότερες από το ένα τρίτο κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με τα στοιχεία των γραφείων στοιχημάτων.

UPDATE: The polls have closed, but several states are still counting and haven't been called yet. Follow along here:⚡️ “Election 2020: Tracking the Road to 270” by @CNBC https://t.co/uMArCL4jUf — CNBC (@CNBC) November 4, 2020

Όλα παραμένουν πιθανά

Με την προεδρική κούρσα να παραμένει σε εξέλιξη, τα μόνα βέβαια συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη στιγμή, αναφέρει ο Economist, είναι ότι ο Τραμπ κατάφερε να ξεπεράσει με άνεση τις πολύ χαμηλές προσδοκίες και ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα παραμείνει άγνωστο μέχρι το τέλος της καταμέτρησης. Αν δεν αποδειχθεί ότι το Ουισκόνσιν ή το Μίσιγκαν έκαναν ένα από τα μεγαλύτερα δημοσκοπικά λάθη στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ (αφού και στις δύο πολιτείες φαινόταν προβάδισμα 8% για τον Μπάιντεν), ο υποψήφιος των Δημοκρατικών έχει ακόμη ελπίδες να νικήσει. Όμως πλέον κανείς δεν πρόκειται να εκπλαγεί αν ο Τραμπ κρατήσει τα κλειδιά του Λευκού Οίκου για άλλα τέσσερα χρόνια.