Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν στις 6.30 σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας ευάλωτων κατηγοριών αιτούντων άσυλο που λειτουργούν στις πρώην παιδικές κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στη Λέσβο από την οργάνωση «Lesvos Solidarity».

Οι διαμένοντες στη δομή ενημερώνονται ώστε να συγκεντρώσουν τα πράγματα τους και τους γίνεται γνωστό ότι άμεσα θα μεταφερθούν στο χώρο φιλοξενίας του Δήμου Μυτιλήνης στον παλιό Καρά Τεπέ, όπως μεταδίδει το stonisi.gr.

Σύμφωνα με tweet της Lesvos Solidarity, δεν επιτράπηκε η είσοδος σε δημοσιογράφους, δικηγόρους και ομάδας ψυχολογικής στήριξης.

Europe Today:children’s homes in Pikpa today surrounded and invaded by police. People inside are not allowed to move.Psychosocial team and lawyers not allowed in. Police encircled the camp, blocking it. For media too. 6 police bus vans moved inside. #savePikpa #savedignity pic.twitter.com/cGxb0Y4pDe — Lesvos Solidarity (@Lesvosolidarity) October 30, 2020

Police blocked access to pikpa and police has completely encircled the place. Nobody allowed through. Media also blocked outside. — Lesvos Solidarity (@Lesvosolidarity) October 30, 2020

Υπενθυμίζεται ωστόσο, πως το απόγευμα της Πέμπτης έγινε γνωστό πως ανιχνεύθηκε κρούσμα κοροναϊού στη συγκεκριμένη δομή.

Συγκεκριμένα, θετική στον κοροναϊό βρέθηκε 25χρονη εργαζόμενη στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.

Police operation in pikpa. Eviction ongoing. We havent been shown any papers. — Lesvos Solidarity (@Lesvosolidarity) October 30, 2020

Η όλη επιχείρηση γίνεται παρουσία εκπροσώπου της Εισαγγελικής αρχής.

Το γεγονός δρομολογεί τη διακοπή της λειτουργίας της δομής η οποία φιλοξενεί συνολικά 74 άτομα.

Οι λειτουργούντες τον χώρο διαφωνούν με την εκκένωση και αναφέρουν ότι το υπουργείο δεν προχώρησε σε διάλογο για τη δομή, αλλά καταγγέλλει ότι λειτουργεί υπό κατάληψη ενώ, από το 2012 υποδέχονταν αιτούντες άσυλο με τη συνεργασία των Αρχών.

Η ένταση ξεκίνησε από χθες το πρωί όταν η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, στους διαχειριστές του ΠΙΚΠΑ ότι θα πρέπει να μεταφερθούν όλοι οι φιλοξενούμενοι στον παλιό χώρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ, το κλείσιμο του οποίου έχει επίσης ανακοινώσει ο υπουργός Νότης Μηταράκης.

Χωρίς καμιά προειδοποίηση, δύο λεωφορεία κι ένα στρατιωτικό φορτηγό έφτασαν για να παραλάβουν τους πρόσφυγες. Η Lesvos Solidarity, που διαχειρίζεται τη δομή, ζήτησε από τις αρχές επίδοση της απόφασης μετακίνησης και κυρίως ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να τους ενημερώσουν και να γίνει η μεταφορά με πιο ανθρώπινο τρόπο.

Κατακραυγή

Για σοκαριστική και ντροπιαστική είδηση έκαναν λόγο οι Γιατροί Χωρίς σύνορα επισημαίνοντας παράλληλα ότι χιλιάδες πρόσφυγες ζουν σε άθλιες συνθήκες στον νέο καταυλισμό του πεδίου βολής στο Καρά Τεπέ.

Η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη της, επισημαίνοντας πως το ΠΙΚΠΑ παρείχε αξιοπρεπή διαβίωση στους πρόσφυγες.

Shocking news in #Lesbos: vulnerable people being ordered to move from the safety of #Pikpa without forewarning. Meanwhile thousands remain trapped in #Moria 2.0 in awful conditions. This is so shameful @migrationgreece. Is this your new fresh start @ylvajohansson @vonderleyen? pic.twitter.com/l6MXwIGesf — MSF Sea (@MSF_Sea) October 29, 2020

Greek authorities are today shutting down #pipka – a camp providing dignified reception to refugees in #Lesvos@amnesty stands in solidarity with refugees and @Lesvosolidarity https://t.co/X3Y4ws2MH2 — Amnesty EU (@AmnestyEU) October 29, 2020

«Stop στην εκκένωση του ΠΙΚΠΑ στη Λέσβο, όχι στην άκαρδη ρατσιστική πολιτική της διάλυσης αξιοπρεπών χωρών φιλοξενίας» ζητά η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ).

«Αναμένουμε από την ΜΚΟ που διαχειρίζεται την έκταση να συνεργαστεί για την ασφαλή μεταφορά των επωφελούμενων. Ο χώρος του ΠΙΚΠΑ αποτελεί δημόσια έκταση που παρέμεινε, τα τελευταία χρόνια, υπό κατάληψη, με την άτυπη δομή να λειτουργεί χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο. Η ολοκλήρωση της μετακίνησης των 74 διαμενόντων θα έχει ως αποτέλεσμα και την απόδοση της έκτασης στο Δημόσιο, για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας» σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.