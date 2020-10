Κλείνει, οριστικά πλέον όπως όλα δείχνουν, η προσφυγική δομή «ΠΙΚΠΑ» στη Λέσβο, η οποία φιλοξενεί μικρό αριθμό ατόμων που ανήκουν κυρίως σε ευάλωτες ομάδες.

Την είδηση έκανε γνωστή η από τη σελίδα του Twitter Lesvos Solidarity, η οποία ανέφερε σε ανάρτησή της πως η δομή δέχτηκε τηλεφώνημα από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ανακοινώνοντάς στους διαχειριστές του ΠΙΚΠΑ την πρόθεση της να μεταφερθούν άμεσα όλοι οι αιτούντες άσυλο, στο χώρο φιλοξενίας του Δήμου Μυτιλήνης στον Καρά Τεπέ.

Army truck for taking the luggage arrived at #savePikpa. This time it looks very serious. If you can come to PIKPA, please come.#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/SFIqWryCm5 — DunyaCollective (@DunyaCollective) October 29, 2020

Η οργάνωση Lesvos Solidarity που δραστηριοποιείται στον χώρο του ΠΙΚΠΑ ζήτησε προθεσμία προκειμένου να ενημερώσει τους φιλοξενούμενους για την επικείμενη μετακίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που εμφανίστηκαν στη δομή τα φορτηγά του στρατού, επιχειρήθηκε η μεταφορά των προσφύγων χωρίς τα παιδιά τους, ενώ αυτά βρίσκονταν στο σχολείο.

Two Police officers, local authorities & translators are at #savepikpa. Kids are in school. It's not allowed to take the parents out of PIKPA when their kids are not here. They try to convince authorities about that fact. For now situation is calm but tensed.#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/pnZ5crzhVb — DunyaCollective (@DunyaCollective) October 29, 2020

Το γεγονός δρομολογεί τη διακοπή της λειτουργίας της δομής.

Ας σημειωθεί ότι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου με δήλωσή του στο «Ν» ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης είχε αποκαλύψει ότι «στις 31 Οκτωβρίου το σύνολο των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή του ΠΙΚΠΑ θα αποχωρήσουν με ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Άσυλου», έπειτα από «πάγιο αίτημα» των ξενοδόχων.

Ωστόσο μετά το σάλο και τις διεθνείς αντιδράσεις, το κλείσιμο του ΠΙΚΠΑ «πάγωσε», με στελέχη του υπουργείου να επικοινώνησαν με τους εργαζόμενους στο κέντρο, ενημερώνοντάς τους ότι η δομή θα παραμείνει ανοιχτό για λίγο καιρό ακόμη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν το ακριβές διάστημα.

Έπειτα από λίγο τα φορτηγά αποχώρησαν, όμως σύμφωνα με πληροφορίες, ο διοικητής του Καρα Τεπέ, ανέφερε πως θα επιστρέψουν σύντομα.

The army truck that was ment to transport the luggage just drove out of #savePikpa. The buses for transfer left as well. They will leave for now but will come back later, the commander of #Moria2 said. #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/0r1X5VJaA3 — DunyaCollective (@DunyaCollective) October 29, 2020

«Αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους σαν αντικείμενα»

«Μετά την ενημέρωση της αναστολής του κλεισίματος του ΠΙΚΠΑ από τη γενική γραμματεία του υπουργείου Εργασίας, δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει με τους ανθρώπους που ζουν στη δομή. Σήμερα στις 8:30 το πρωί μας ενημέρωσαν ότι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αποφάσισε να μεταφέρει τους πρόσφυγες στο παλιό Καρά Τεπέ. Ζητήσαμε χρόνο ώστε να ενημερωθούν οι άνθρωποι που μένουν στο ΠΙΚΠΑ και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα», υπεύθυνη του ΠΙΚΠΑ Λέσβου, Έφη Λατσούδη.

«Ωστόσο η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι ‘’δεν υπάρχει χρόνος’’. Είμαστε εναντίον αυτής της απόφασης το να μεταχειρίζονται άνθρωποι σαν αποσκευές, σαν αντικείμενα, να τους μεταφέρουν μέσα σε μισή ώρα, ενώ τα παιδιά τους βρίσκονται στο σχολείο, ενώ έχουν φτιάξει τη ζωή τους εδώ».

«Ζητάμε να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση για το ΠΙΚΠΑ ή τουλάχιστον να δοθεί περισσότερος χρόνος ώστε να γίνει όλο αυτό (σ.σ. η μεταφορά) με έναν ανθρώπινο τρόπο».

A statement by Efi Latsoudi from @Lesvosolidarity about the current situation and the eviction of #savePikpa.#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/SUPricHxzl — DunyaCollective (@DunyaCollective) October 29, 2020

«Δεν νοιώθουμε ασφαλείς»

«Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει με εμάς, θέλουν να μας μεταφέρουν στο παλιό Καρά Τεπέ. Όμως δεν τους εμπιστεύομαι. Είναι ένα απαίσιο συναίσθημα για εμάς. Όταν ήμουν στο Αφγανιστάν ξυπνούσα και έβλεπα παντού αστυνομία ή την ISIS. Τώρα βρίσκομαι σε μια ευρωπαϊκή χώρα και η αστυνομία έρχεται θέλοντας να σου πάρει το σπίτι, την ειρήνη σου, τα πάντα. Δεν είμαστε ασφαλείς. Δεν νιώθουμε ασφαλείς εδώ».

«Έχει ραγίσει η καρδιά μου. Ήρθα εδώ (σ.σ. στην Ευρώπη) για να ζήσω σε ένα ασφαλές μέρος, σε ένα μέρος που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα παιδιά μας συνεχίζουν να παίζουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ΠΙΚΠΑ. Τώρα θέλουν να κλείσουν αυτή την κοινότητα, που αντιπροσωπεύει την αξιοπρέπεια» λέει η Μίνα, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν και κάτοικος του ΠΙΚΠΑ.

A statement by Mina, a resident of #savePIKPA. By the sudden appearance of the police this morning, she feels reminded to Afghanistan when Taliban showed up to make them leave their homes.#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/XIucw2Nx2a — DunyaCollective (@DunyaCollective) October 29, 2020

Αντιδράσεις από ΓΧΣ και Διεθνή Αμνηστία

«Σοκαριστικά νέα έρχονται από τη Λέσβο: δόθηκε εντολή ευάλωτοι άνθρωποι να εγκαταλείψουν την ασφάλεια του ΠΙΚΠΑ χωρίς κάποια προειδοποίηση. Την ίδια στιγμή εγκλωβισμένοι παραμένουν στη Μόρια 2.0 (σ.σ. Καρα Τεπε) χιλιάδες πρόσφυγες σε άθλιες συνθήκες. Αυτό είναι τόσο ντροπιαστικό για το υπουργείο Μετανάστευσης. Αυτή είναι η καινούργια σας αρχή Ίλβα Γιόχανσον και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν;» αναφέρουν σε tweet τους οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Shocking news in #Lesbos: vulnerable people being ordered to move from the safety of #Pikpa without forewarning. Meanwhile thousands remain trapped in #Moria 2.0 in awful conditions. This is so shameful @migrationgreece. Is this your new fresh start @ylvajohansson @vonderleyen? pic.twitter.com/l6MXwIGesf — MSF Sea (@MSF_Sea) October 29, 2020

A horrible irony that while 74 vulnerable people are ordered to leave #Pikpa, a safe & dignified place, 74 vulnerable MSF patients, including children with chronic conditions, remain in awful #Moria 2.0. @MigrationGREECE these decisions are illogical and damaging. #savepikpa pic.twitter.com/Ri0BNM1MWF — MSF Sea (@MSF_Sea) October 29, 2020

«Οι ελληνικές αρχές κλείνουν σήμερα το ΠΙΚΠΑ – ένα στρατόπεδο που παρέχει αξιοπρεπή υποδοχή στους πρόσφυγες στη Λέσβο. Η Διεθνής Αμνηστία στέκεται αλληλέγγυα στους πρόσφυγες», αναφέρει το tweet της Διεθνής Αμνηστίας.

Greek authorities are today shutting down #pipka – a camp providing dignified reception to refugees in #Lesvos@amnesty stands in solidarity with refugees and @Lesvosolidarity https://t.co/X3Y4ws2MH2 — Amnesty EU (@AmnestyEU) October 29, 2020

Για «κατάληψη» κάνει λόγο το υπουργείο

Οι διαχειριστές του ΠΙΚΠΑ ενημέρωσαν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πως ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να μεταφέρουν τους πρόσφυγες έχει νομικά κενά. Ωστόσο το υπουργείο απάντησε με ανακοίνωση στην οποία εξηγεί την απόφασή του.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Με ασφάλεια θα μεταφερθούν στην αναγνωρισμένη δημοτική δομή φιλοξενίας του Καρά Τεπέ για ευάλωτα άτομα, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι τελευταίοι 74 διαμένοντες στην άτυπη δομή φιλοξενίας του ΠΙΚΠΑ Λέσβου. Σημειώνεται ότι η δημοτική δομή φιλοξενίας έχει σήμερα 524 κενές θέσεις. Επισημαίνεται ότι στη δομή του ΠΙΚΠΑ Λέσβου διέμεναν επίσης 21 ασυνόδευτα ανήλικα, τα οποία και μεταφέρθηκαν σε ειδικές δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής επέδωσε σήμερα την σχετική απόφαση μετακίνησης. Αναμένουμε από την ΜΚΟ που διαχειρίζεται την έκταση να συνεργαστεί για την ασφαλή μεταφορά των επωφελούμενων. Ο χώρος του ΠΙΚΠΑ αποτελεί δημόσια έκταση που παρέμεινε, τα τελευταία χρόνια, υπό κατάληψη, με την άτυπη δομή να λειτουργεί χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο. Η ολοκλήρωση της μετακίνησης των 74 διαμενόντων θα έχει ως αποτέλεσμα και την απόδοση της έκτασης στο Δημόσιο, για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.