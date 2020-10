Τη συμφωνία Ελλάδας και Αλβανίας για την παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγη της διαφοράς σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή της στο Twitter η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Διεύρυνσης, Άννα Πισονέρο, «η ΕΕ χαιρετίζει την ανακοίνωση των κυβερνήσεων της Αλβανίας και της Ελλάδας για το πώς θα προχωρήσουν στο ζήτημα των θαλασσίων διαφορών τους».

«Τα ζητήματα που σχετίζονται με την οριοθέτηση των συνόρων αντιμετωπίζονται πράγματι καλύτερα μέσω του διαλόγου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και στην επιδίωξη της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας» προσθέτει.

EU welcomes announcement by 🇦🇱 and 🇬🇷 Governments on the way forward on their maritime dispute.

Issues related to delimitation of borders are indeed best addressed through dialogue,in accordance with international law and in pursuit of the principle of good neighbourly relations.

